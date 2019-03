WDR mediagroup GmbH

ma Audio 2019 I mit Topwerten: WDR 2 weiterhin über 1 Million Hörer

Köln (ots)

WDR 2 sichert mit einer Bruttoreichweite von 1,046 Mio. Hörern* seine herausragende Platzierung im Radiomarkt NRW. Mit einer Tagesreichweite von 3,633 Millionen** gehört der Sender auch im bundesweiten Vergleich wieder zu den Top Drei der meistgehörten Radiosender.

"Die aktuelle Media-Analyse hat das herausragende Reichweitenniveau unserer Angebote erneut bestätigt. Insbesondere WDR 2 ist mit über eine Million Hörern einer der reichweitenstärksten Einzelsender in Deutschland", resümiert Michael Loeb, Geschäftsführer der WDRmg.

"Die heutigen Ergebnisse bestätigen die Relevanz unserer Angebote für alle Kunden, die ihre Spots bewusst in Qualitätsumfeldern platzieren möchten", so Tobias Lammert, Geschäftsbereichsleiter Marketing und Vertrieb. "Wer bei seiner Hörfunk-Kampagne auf Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit und Attraktivität setzt, der kommt in NRW an 1LIVE und WDR 2 nicht vorbei."

Die WDR mediagroup (WDRmg) ist die kommerzielle Tochtergesellschaft des Westdeutschen Rundfunks (WDR) mit Sitz in Köln. Neben dem Kerngeschäft der Werbezeitenvermarktung, des Programmvertriebs und des Merchandisings umfasst ihr Portfolio unter anderem barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- & Broadcast Services.

Detailinformationen siehe www.wdr-mediagroup.com oder www.reichweiten.de.

* Werte auf Basis der für den Werbemarkt relevanten Nutzungswahrscheinlichkeiten (p-Werte) Durchschnittsstunde, 6-18 Uhr, Mo.-Fr., deutschsprachige Bevölkerung 14+, BRD

** Basis: Tagesreichweite, Mo.-Fr., deutschsprachige Bevölkerung 14+, BRD,

