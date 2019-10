Kunst hoch 2: 3sat zeigt sechs Künstlerporträts im Doppelpack

3sat

Ab 2. November 2019, 21.50 Uhr, samstags Erstausstrahlungen "Kunst hoch 2" porträtiert bekannte Künstler im Doppelpack und lässt sie übereinander reden. Jede Folge erzählt die Geschichte eines Künstlerduos, das eng miteinander verbunden ist - durch Kunst, Familien, Freundschaft oder Liebe. 3sat zeigt die sechsteilige Schweizer Dokumentationsreihe jeweils samstags ab 2. November 2019, 21.50 Uhr, in Erstausstrahlung. Samstag, 2. November 2019, 21.50 Uhr Kunst hoch 2 (1/6) Mit Mario und Alberto Venzago Mario Venzago ist ein international bekannter Dirigent und bezeichnet sich als Intellektueller mit Herz, sein zwei Jahre jüngerer Bruder Alberto ist ein gefeierter Fotograf und Filmemacher. Als Migrantenkinder direkt nach dem Zweiten Weltkrieg in der Schweiz aufgewachsen, haben sich die Söhne eines katholischen Italieners und einer jüdischen Deutschen stets in unterschiedlichen Kulturen und Traditionen bewegt. Die Liebe zur Musik verbindet sie: Mario spielt Klavier, Alberto Klarinette - und beide leben für ihre Passion und Kunst. Samstag, 9. November 2019, 21.25 Uhr Kunst hoch 2 (2/6) Mit den Riklin Zwillingen Als Konzeptkünstler rütteln die eineiigen Zwillinge Frank und Patrik Riklin seit 20 Jahren in ihrem "Atelier für Sonderaufgaben" in St. Gallen an Systemen des Alltags und schaffen neue Wirklichkeiten. Für sie gilt: "Die beste Kunst ist diejenige, die man gar nicht als Kunst wahrnimmt und die zu einem Teil der Gesellschaft wird." Mit dem Projekt und der Schaffung der Marke "Null Stern Hotel" haben sie 2008 weltweit für Aufsehen gesorgt. Samstag, 16. November 2019, 21.55 Uhr Kunst hoch 2 (3/6) Mit Silvia Gertsch und Xerxes Ach Seit 27 Jahren haben sie keinen Tag ohne den anderen verbracht - Silvia Gertsch und Xerxes Ach leben das, was für die meisten Paare undenkbar wäre: Sie teilen sich ihr Atelier und das Bett und widmen ihr Leben ausschließlich der Malerei und ihrer Beziehung. Die Faszination für Licht und Farbe eint das Künstlerpaar, doch ihr Auftreten und ihre Werke könnten nicht unterschiedlicher sein. Während Silvia als Tochter des berühmten Malers Franz Gertsch in einer antiautoritären Künstlerfamilie aufwuchs, kommt Xerxes aus einer Familie, in der Zucht und Ordnung herrschten und Kunst keine Rolle spielte. Samstag, 30. November 2019, 22.30 Uhr Kunst hoch 2 (4/6) Mit Thomas Meyer und Michael Steiner Thomas Meyer ist der Shootingstar der Schweizer Literaturszene. Sein Erstlingsroman "Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse" wird zum Bestseller. Sein langjähriger Freund Michael Steiner dreht einige der erfolgreichsten Filme der Schweiz. Nun führt Steiner Regie bei der Verfilmung von Meyers Bestseller. Die Arbeit an dem Film "Wolkenbruch" bringt die zwei ehemaligen Kumpels aus den 1990er-Jahren wieder zusammen. Samstag, 7. Dezember 2019, 22.30 Uhr Kunst hoch 2 (5/6) Mit Barbara Holzer und Tristan Kobler Ein Münzwurf führte Tristan Kobler zum Architekturstudium - und zu Barbara Holzer. Barbara Holzer wollte Schauspielerin werden, doch ihrem Vater zuliebe entschied sie sich vorerst für eine akademische Ausbildung. Inzwischen hat das ehemalige Liebespaar ein international agierendes, preisgekröntes Architekturbüro mit Sitz in Zürich und Berlin aufgebaut. Privat interessiert Tristan Kobler das Wohnen überhaupt nicht. Er sagt, er könne auch in einem Schließfach leben. Barbara Holzer hingegen ist ihr eigenes Haus "Elli" so lieb, dass sie es gleich neben das Büro in Zürich gebaut hat, und so ihr Leben und Arbeiten miteinander verschmelzen lässt. Samstag, 14. Dezember 2019, 22.10 Uhr Kunst hoch 2 (6/6) Mit Andreas Haefliger und Michael Haefliger Die letzte Folge porträtiert die Brüder Andreas und Michael Haefliger. Ihr Vater ist der 2007 verstorbene Schweizer Operntenor und Bach-Interpret Ernst Haeflinger. Der 1962 in Berlin geborene Schweizer Andreas Haefliger zählt heute zu den führenden Pianisten, sein anderthalb Jahre älterer Bruder Michael ist Konzertgeiger und Intendant des "Lucerne Festivals". Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Mehr Informationen und für akkreditierte Journalisten die Video-Streams einzelner Folgen: https://kurz.zdf.de/907/ Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kunsthoch2 3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

