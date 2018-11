"zdf@bauhaus" mit Pur, Tina Dico und Feine Sahne Fischfilet in 3sat

zdf@bauhaus: Feine Sahne Fischfilet in der alten Brauerei Dessau Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6348 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/3sat/Thomas Ruttke" Bild-Infos Download

Mainz (ots) -

Samstag, 1. Dezember 2018, ab 21.30 Uhr Erstausstrahlung

Die 3sat-Reihe "zdf@bauhaus" präsentiert am Samstag, 1. Dezember 2018, ab 21.30 Uhr drei Konzerte in Erstausstrahlung, die alle am 6. November in Dessau aufgezeichnet wurden. Die deutsche Band Pur und die dänische Singer-Songwriterin Tina Dico spielten im Bauhaus Dessau. Das Konzert der Punkband Feine Sahne Fischfilet fand in der Alten Brauerei in Dessau statt. Präsentiert werden die Konzerte von Moderator Jo Schück.

Drei Jahre mussten Pur-Fans auf ein neues Studioalbum warten. Im Herbst 2018 veröffentlichte die Band ihr Album "Zwischen den Welten". Auch nach drei Jahrzehnten geht es Pur darum, besondere Nähe zum Publikum zu schaffen. Dies gelingt der Band auf großen Arena-Touren, aber für "zdf@bauhaus" macht sie eine Ausnahme und spielt in Wohnzimmeratmosphäre - am Samstag, 1. Dezember 2018, 21.30 Uhr in 3sat.

Seit über zehn Jahren begeistert Tina Dico mit ihrer Musik. In Dänemark ist die Sängerin mit der durchdringenden Stimme längst ein Star, und auch in Deutschland hat sie eine große Fan-Gemeinde. An ihren Live-Auftritten schätzen die Fans Tina Dicos Professionalität, Nahbarkeit und ihre Freude an der Musik - am Samstag, 1. Dezember 2018, 22.30 Uhr, in 3sat.

Die junge Punk-Band Feine Sahne Fischfilet polarisiert. Anfang 2018 stürmte das Sextett aus Vorpommern auf Platz drei der Albumcharts. Die Band um den Frontmann Monchi hat eine eindeutige politische Anti-Rechts-Einstellung, mit der sie nicht hinter dem Berg hält. 3sat zeigt das Konzert aus der Alten Brauerei am Samstag, 1. Dezember 2018, um 23.30 Uhr.

Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfbauhaus

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell