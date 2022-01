Deutsche Unternehmen bei Purpose gespalten

news aktuell GmbH

Fast zwei Drittel der deutschen Unternehmen legen Wert auf das Thema Purpose. Doch nur knapp die Hälfe hat explizit einen Purpose definiert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Online-Umfrage der dpa-Tochter news aktuell und Faktenkontor. An der Befragung haben 353 Kommunikationsprofis aus Unternehmen und PR-Agenturen teilgenommen.

Demnach stellen sich deutsche Unternehmen in Sachen Purpose nicht einheitlich auf. Zwar ist für die Mehrheit der Unternehmen die Frage nach dem Sinn und Zweck ihres Tuns wichtig: 63 Prozent legen sehr viel Wert bzw. eher viel Wert auf das Thema. Doch nur knapp jedes zweite Unternehmen hat den eigenen Purpose klar formuliert (46 Prozent).

Diese Linie setzt sich in der Kommunikation des Unternehmenszwecks fort: Nur 46 Prozent der Unternehmen nutzen das Thema Purpose zur Positionierung in ihrer externen Kommunikation, 47 Prozent für die interne Kommunikation.

In drei von vier Unternehmen, die überhaupt einen Purpose definiert haben, wird dieser laut den befragten Kommunikationsprofis auch tatsächlich gelebt (77 Prozent). Doch inwieweit das tatsächlich so ist und Purpose nachhaltig umgesetzt wird, evaluiert bloß eine Minderheit der Unternehmen: Nur in jedem dritten Unternehmen, das einen konkreten Purpose formuliert hat, findet eine laufende Erfolgsmessung statt (32 Prozent).

Auf eine explizite Definition ihres Purpose verzichten wiederum 42 Prozent der Unternehmen. Jeder zehnte Kommunikationsprofi weiß allerdings gar nicht, ob es überhaupt eine konkrete Purpose-Definition in seinem Unternehmen gibt (10 Prozent).

Jeder zweite Befragte bei Unternehmen, die keinen Purpose definiert haben, würde sich eine solche Definition wünschen (47 Prozent), jeder Vierte braucht keinen konkreten Unternehmenspurpose (26 Prozent) bzw. hat dazu keine Meinung (weiß nicht: 25 Prozent).

Quelle: Online-Befragung im Frühjahr 2021 von news aktuell und Faktenkontor, 353 Kommunikationsprofis aus Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen in Deutschland.

