Programm des SUPER COMMUNICATION LAND by news aktuell steht - PR- und Marketingverantwortliche haben ihre Lieblingsthemen gewählt

Influencer Marketing, Gamification, Künstliche Intelligenz, Working out Loud oder Storytelling 4.0 - dies sind die beliebtesten Themen der Marketing- und PR-Verantwortlichen, die beim SUPER COMMUNICATION LAND auf dem Programm stehen werden. Das neue Event-Format der dpa-Tochter news aktuell findet am 21. März in "The Box" in Hamburg-Ottensen statt und hebt kooperatives Arbeiten und Netzwerken auf ein neues Level. Die Teilnehmer der Veranstaltung hatten im Vorfeld unzählige Themen eingereicht, aus denen sie ihre Favoriten wählen konnten. Abgerundet wird das Programm durch Live-Podcasts, deren Aufzeichnung in einer "Kopfhörerparty" vor Ort verfolgt werden kann.

"Wir sind überwältigt vom Enthusiasmus unserer #SuCoLa19-Teilnehmer und freuen uns, dass unsere neue Formatidee auf ein so grandioses Echo in der Branche stößt. Uns erwartet ein abwechslungsreiches und spannendes Programm in einem ungezwungenen Setting, das so vielfältig ist wie die Kommunikations-Branche selbst", so Edith Stier-Thompson, Initiatorin des neuen Veranstaltungsformats und Geschäftsführerin von news aktuell. "Wer in der Marketing- und PR-Welt zu Hause ist, wird täglich mit neuen Trends konfrontiert. Im SUPER COMMUNICATION LAND bieten wir Entscheidern von morgen und Vordenkern von heute die Möglichkeit, sich spielerisch gefragte Kommunikations-Skills anzueignen und sich gegenseitig zu coachen - und zwar zu den Themen, die sie wirklich interessieren."

Im SUPER COMMUNICATION LAND können PR- und Marketingverantwortliche einen Tag lang von- und miteinander lernen und sich disziplinübergreifend austauschen. Die 100 verfügbaren Tickets waren innerhalb weniger Stunden vergriffen. Damit schreibt news aktuell die Erfolgsgeschichte des PR-Hackathons fort, den die dpa-Tochter erstmals in 2017 initiiert und 2018 fortgeführt hatte. Auf diesem Event kamen Entwickler, Kommunikatoren und Grafikdesigner zusammen, um gemeinsam an zukunftsweisenden Projekten zu arbeiten - doch blieb dort nur wenig Zeit für das Netzwerken und den Wissensaustausch untereinander. Genau das steht nun im Mittelpunkt des SUPER COMMUNICATION LAND.

Programm-Highlights des SUPER COMMUNICATION LAND:

- Anne Beutel, Account Supervisor Creative Strategy & Innovation FleishmanHillard: "Mehr als feste Nachdenken: Methoden zur kreativen Ideenentwicklung" - Maria Broberg, Head of Social Media fischerAppelt: "Influencer-Marketing im B2B-Kontext" - Jens Cornelißen, Kommunikation & Marketing Daimler AG: "#WOL oder wie die interne Kommunikation sich selbst abschafft" - Marcus Fetzer, Universität Leipzig: "Künstliche Intelligenz in der Unternehmenskommunikation" - Peter Kropsch, CEO Deutsche Presse-Agentur (dpa): "List, Treue und Verrat - Mit welcher Taktik du Schlachtfelder und Management überlebst" - Marilena Preuß & Martin Müller, Internal Communications Vodafone: "Der Affe im Raumanzug im Dschungel" (Gamification) - Marie-Christine Schindler, PR-Beraterin, Bloggerin, Dozentin & Autorin: "Blogcast - Was hat es mit dem neuen Trend auf sich?" - Anja Schumann, Gründerin & CEO moinworld e.V.: "Mit dem Programmieren anfangen - aber wie?" - Stephanie Tönjes, Corporate Communications Deutsche Telekom AG: "Personal Branding - Mach dich selbst zur Marke" - Rob Vegas, Social Media Consultant Buzz Fabrik: "Keine Angst vor Online-Videos" - Nico Wirtz, Telepool: "HERZKOPFEN - das L steht für Liebe" (Storytelling)

Podcasts, die vor Ort aufgezeichnet werden:

- "OMR Media Podcast" mit Pia Frey, Geschäftsführerin Opinary (Gast: Lars Haider, Chefredakteur "Hamburger Abendblatt") - "Was Helden tun" mit Dominik Hoffmann, LEAD Digital (Gast: Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin news aktuell) - "Be your Brand" mit Verena Bender, @PRLeben - "Zwei Herren mit Hund" mit Kai Blasberg, Geschäftsführer Tele 5 und "Mr. Media" Thomas Koch - "treibstoff" mit Janina von Jhering, Stellv. Leiterin Konzernkommunikation, und Michael Klaffke, Content Creator, beide news aktuell

Das gesamte Programm können Interessierte unter https://www.supercommunication.land einsehen und das SUPER COMMUNICATION LAND in einem Browsergame bereits virtuell erkunden.

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.

