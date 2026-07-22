DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Gemeinsames Engagement für armutsbetroffene Kinder

DVAG und Tafel Deutschland verlängern Partnerschaft

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Frankfurt (ots)

Knapp 30 Prozent der Menschen, die eine Tafel besuchen, sind minderjährig. Damit sind für die betroffenen Kinder und Jugendlichen häufig weitreichende Folgen verbunden. So führt Kinderarmut oft zu materiellen Einschränkungen, Benachteiligungen im Bildungssystem und erschwerten Möglichkeiten der sozialen Teilhabe. Nachhaltig zu helfen, ist ein zentrales Element des sozialen Engagements der Deutschen Vermögensberatung (DVAG). Das Familienunternehmen macht sich für bessere Zukunftsperspektiven und Chancengleichheit stark. So setzt es sich unter anderem bereits seit sechs Jahren als Hauptpartner für Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche von Tafel Deutschland ein. Nun hat die DVAG die erfolgreiche Partnerschaft erneut verlängert. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Förderung liegt auch zukünftig auf der gemeinsamen Initiative "Tafel-Bildungschancen: Kinder und Jugendliche stärken".

Das gemeinsame Ziel: Folgen von Armut für Kinder und Jugendliche reduzieren

Das Programm verbessert die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen und stärkt wichtige Sozialkompetenzen. Die Tafeln bieten dazu vielfältige Projekte an - von Lernförderung über kulturelle Angebote bis hin zu Freizeit- und Sportaktivitäten. Es wurden bereits 101 Projekte finanziell gefördert, die mehr als 7.000 Kinder und Jugendliche erreicht haben. Christopher Sitte, Direktor bei der DVAG und erster Vorsitzender von "DVAG hilft e. V.", sagt: "Kinder und Jugendliche brauchen faire Chancen - unabhängig von ihrer sozialen Herkunft. Wir freuen uns sehr, Tafel Deutschland auch in den kommenden Jahren dabei zu unterstützen, die Bildungs- und Teilhabeangebote weiter auszubauen. Mit dem neuen Projekt 'Kleine Gabeln, große Wirkung' erweitern wir unsere gemeinsame Förderung, um nachhaltig zu helfen." Andreas Steppuhn, Vorsitzender von Tafel Deutschland e. V., ergänzt: "Die Verlängerung der Förderung ist ein starkes Signal. Mit Tafel-Bildungschancen schaffen wir konkrete Möglichkeiten, Bildungsbarrieren abzubauen und jungen Menschen Perspektiven zu eröffnen. Wir danken der DVAG und dem Verein DVAG hilft e. V. für ihre langjährige und verlässliche Partnerschaft, die diese wichtige Arbeit erst möglich macht."

Ausbau der Förderung anlässlich des 50. Jubiläums der DVAG

Zusätzlich wird die Unterstützung für Förderangebote bei den Tafeln weiter ausgebaut. "Kleine Gabeln, große Wirkung" fördert 17 Projekttafeln beim Aufbau von Verpflegungsangeboten für Kinder und Jugendliche. Möglich wird dies durch die Spende der DVAG im Rahmen des Jubiläumsfests zum 50-jährigen Bestehen des Familienunternehmens an die Stiftung RTL - Wir helfen Kindern. Die Spende unterstreicht das gemeinsame Ziel, Bildungs- und Teilhabechancen für junge Menschen nachhaltig zu verbessern und die Arbeit der Tafeln langfristig zu stärken.

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