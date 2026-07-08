DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Energiekosten im Griff

Wie Haushalte langfristig unabhängiger und planbarer wirtschaften können

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Frankfurt (ots)

Energiepreise bleiben ein Unsicherheitsfaktor: Viele Haushalte in Deutschland suchen nach Möglichkeiten, gegenzusteuern.

Photovoltaik und Wärmepumpen: Sie bieten Potenzial, den Energieverbrauch effizienter und unabhängiger zu gestalten.

Förderprogramme: Eine fundierte Beratung kann helfen, verfügbare Förderungen und Vorteile gezielt und wirtschaftlich sinnvoll zu nutzen.

Ob Strom, Gas oder Mobilität: Energiekosten entwickeln sich für viele Haushalte zunehmend zu einem entscheidenden Faktor im monatlichen Budget. In den vergangenen Jahren waren die Preise immer wieder starken Schwankungen ausgesetzt - ausgelöst durch geopolitische Entwicklungen, steigende Netzentgelte oder die CO2-Bepreisung. Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass Energiepreise zwar zeitweise auch wieder nachgeben können, insgesamt aber auf einem hohen Niveau bleiben und weiterhin starken Schwankungen unterliegen. Viele Menschen stellen sich die Frage: Wie lassen sich Energiekosten langfristig stabilisieren - oder sogar senken? Bei der Beantwortung können Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) beispielsweise mit einem Energiekostencheck unterstützen und verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, um Kosten gegebenenfalls zu senken.

Mehr Unabhängigkeit durch erneuerbare Energien

Eine zunehmend wichtige Rolle spielen erneuerbare Energien. Sie bieten die Chance, sich ein Stück weit von den Preisschwankungen der Energiemärkte zu lösen und die eigene Versorgung planbarer zu machen. Besonders im Fokus stehen dabei Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen:

Photovoltaik (PV) ermöglicht es, Sonnenlicht direkt in Strom umzuwandeln, und kann damit die eigenen Stromkosten senken. Überschüssiger Strom kann ins Netz eingespeist und vergütet werden.

Wärmepumpen (WP) nutzen Umweltenergie aus Luft, Wasser oder Erde und sorgen so für Wärmeversorgung - häufig in Kombination mit einer PV-Anlage.

Die Vorteile auf einen Blick

Der Umstieg auf moderne Energielösungen kann sich in mehrfacher Hinsicht auszahlen. So trägt eigener Solarstrom dazu bei, die Stromkosten spürbar zu senken, während durch die Einspeisung überschüssiger Energie zusätzliche Einnahmen möglich sind. Gleichzeitig sorgt die eigene Energieerzeugung für mehr Planbarkeit im Alltag, da Haushalte weniger abhängig von kurzfristigen Preisschwankungen werden. Besonders attraktiv wird es, wenn verschiedene Technologien zusammenspielen: Die Kombination aus Photovoltaikanlage und Wärmepumpe ermöglicht es, selbst erzeugten Strom direkt für das Heizen zu nutzen und so Effizienzpotenziale optimal auszuschöpfen.

Staatliche Förderung: Chancen gezielt nutzen

Ein weiterer wichtiger Hebel sind staatliche Förderprogramme. Der Staat unterstützt derzeit Investitionen in erneuerbare Energien: Für Wärmepumpen sind Zuschüsse von bis zu 70 % der Kosten möglich. Photovoltaikanlagen profitieren unter anderem von 0 % Mehrwertsteuer und von Einspeisevergütungen. Zusätzlich stehen zinsgünstige Kredite und steuerliche Vorteile zur Verfügung. Diese Fördermöglichkeiten können die Investitionskosten deutlich reduzieren - erfordern jedoch eine sorgfältige Planung und Beantragung.

Komplexes Thema - gute Beratung zahlt sich aus

So attraktiv die Möglichkeiten sind, so individuell fällt die Entscheidung für eine Photovoltaikanlage oder eine Wärmepumpe aus. Faktoren wie der Gebäudetyp und dessen energetischer Zustand, der persönliche Energieverbrauch, mögliche Fördervoraussetzungen sowie die eigene finanzielle Situation spielen dabei eine zentrale Rolle. Umso wichtiger ist es, das Gesamtbild im Blick zu behalten und unterschiedliche Optionen sinnvoll einzuordnen. Eine umfassende Beratung kann dabei unterstützen, die passende Lösung zu finden und finanzielle sowie energetische Aspekte miteinander zu verknüpfen. Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung helfen ihren Kunden, eine Energiestrategie zu entwickeln, die auf die persönliche Lebenssituation zugeschnitten ist.

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