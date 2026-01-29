DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Ordnung rein, Sorgen raus: der Finanz- und Versicherungscheck 2026

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Der Jahresbeginn eignet sich hervorragend für den privaten Vorsorgecheck.

Überblick verschaffen: Am Anfang steht die Bestandsaufnahme.

Politische Reformen bringen neuen Schwung in die staatlich geförderte private Altersvorsorge.

Die ersten Wochen des neuen Jahres sind vorbei, der Alltag nimmt Fahrt auf - doch gerade jetzt lohnt es sich, kurz innezuhalten. Denn wer sich in dieser Phase Zeit nimmt, um die eigenen Finanzen und Versicherungen zu prüfen, schafft Klarheit und Sicherheit für die kommenden Monate und Jahre. Dabei lohnt es sich, Experten zurate zu ziehen. Die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) sind kompetente Ansprechpartner, wenn es darum geht, einen strukturierten und individuellen Ansatz für die private Finanz- und Vorsorgeplanung zu finden.

Erster Schritt: Überblick verschaffen

Zu Beginn heißt es erst einmal, alle relevanten Unterlagen wie Versicherungsverträge, Depotauszüge, Kreditunterlagen und Unterlagen der Vorsorgeprodukte zusammenzutragen - idealerweise digital und strukturiert. Dadurch lassen sich Doppelungen vermeiden und Fristen besser überwachen. Auch die Funktionsfähigkeit von Onlinezugängen sollte überprüft werden, inklusive Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung und Aktualisierung von Passwörtern zur Erhöhung der Sicherheit. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die aktuelle Renteninformation. Sie zeigt, ab wann die Zahlung der Regelaltersrente beginnt und welcher Rentenbetrag nach heutigem Stand zu erwarten ist. Dieser Wert fällt meist geringer aus, wenn der Rentenbeginn noch weit in der Zukunft liegt. Gleichzeitig enthält die Renteninformation eine Prognose, wie sich die Rente unter der Annahme weiterer Beitragszahlungen bis zum Rentenbeginn bei in etwa gleichbleibendem Einkommensniveau der letzten fünf Jahre entwickeln könnte. Wer diese Ausgangslage kennt, kann gezielt handeln und Risiken minimieren.

Vorsorgecheck: die drei Säulen im Blick

Im nächsten Schritt empfiehlt sich ein umfassender Blick auf die drei wesentlichen Säulen der Altersabsicherung:

Gesetzliche Rente: Der sogenannte Versicherungsverlauf (Übersicht über alle relevanten Daten, die für die Berechnung der späteren Rente wichtig sind) sollte überprüft und fehlende Zeiten, etwa durch Auslandsaufenthalte oder Pflegephasen, geklärt werden. Er kann bei der Deutschen Rentenversicherung angefordert werden - entweder automatisch per Post (ab 27 Jahren und mindestens fünf Beitragsjahren) oder online über das Portal https://www.eservice-drv.de. Dort lassen sich auch fehlende Zeiten melden und Korrekturen beantragen.

Betriebliche Altersversorgung: Informationen zu Arbeitgeberzuschüssen sind entscheidend. Der in der Ansparphase steuerlich berücksichtigungsfähige Beitrag steigt in der Regel Jahr für Jahr. Steuern fallen erst in der Auszahlphase an, in welcher der persönliche Steuersatz jedoch häufig geringer ist. Auch hier lohnt sich also ein prüfender Blick.

Private Altersvorsorge: Bestehende Verträge und Produkte sollten regelmäßig überprüft werden - insbesondere im Hinblick auf Rendite, Kosten und Flexibilität. Eine Übersicht über vorhandene Lösungen und mögliche Ergänzungen schafft Transparenz und erleichtert die Planung.

Politische Weichenstellungen: Rückenwind für die Planung

Kurz vor Jahresende 2025 hat das Bundeskabinett eine Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge beschlossen. Geplant sind neue, attraktivere Förderwege wie zum Beispiel ein Altersvorsorgedepot, flexiblere Garantien und Eckpunkte für eine Frühstart-Rente für Kinder und Jugendliche. Das Gesetzgebungsverfahren in Bundestag und Bundesrat steht noch aus, doch die Richtung ist klar: Private Vorsorge soll einfacher, renditestärker und leichter zugänglich werden.

Versicherungsschutz aktuell halten

Versicherungen sollten zu Beginn des Jahres überprüft werden: Essenzielle Bausteine wie Privathaftpflicht-, Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherung geben Stabilität und Sicherheit, ergänzt etwa durch Hausrat- und Wohngebäudeschutz. Veränderungen im Leben - ob Heirat, Nachwuchs oder neues Zuhause - sollten bei der Prüfung berücksichtigt werden.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit 50 Jahren eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung.

Original-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell