DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

DVAG erneut als "Top Employer Germany" ausgezeichnet

Exzellente Rahmenbedingungen für Karriere und Entwicklung

Frankfurt (ots)

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) startet in das Jahr 2026 mit einer besonderen Anerkennung: Zum 16. Mal in Folge erhält das Unternehmen das renommierte Siegel "Top Employer Germany". Diese Auszeichnung würdigt die herausragenden Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten, die die DVAG ihren selbstständigen Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern bietet.

Kontinuität und Qualität in der Branche

Die erneute Zertifizierung ist das Ergebnis eines umfassenden Prüfverfahrens, das die Qualität der Karriereperspektiven und die Attraktivität der Arbeitsumgebung bewertet. Besonders positiv hervorgehoben werden die Programme zur Leadership-Entwicklung. Außerdem überzeugt die führende Allfinanzberatung Deutschlands mit moderner Infrastruktur sowie einer starken Positionierung als Marke. Auch die umfangreichen Aus- und Weiterbildungsangebote, die seit Jahren einen zentralen Bestandteil der Unternehmensstrategie bilden, tragen maßgeblich zur Spitzenbewertung bei.

Investition in Menschen und Zukunft

Die DVAG setzt auf nachhaltige Förderung und individuelle Entwicklung. Mit einem klaren Fokus auf digitale Lösungen und innovative Lernformate schafft das Unternehmen optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätigkeit als Vermögensberaterin oder Vermögensberater. Transparente Karrierewege, unternehmerische Freiheiten und umfassende Serviceleistungen sind dabei feste Bestandteile des Angebots.

Verbindung von Tradition und Wachstumsstrategie

Die erneute Auszeichnung als "Top Employer" unterstreicht nicht nur die Qualität der Arbeitsbedingungen, sondern auch die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Als Familienunternehmen verfolgt die Deutsche Vermögensberatung eine klare Wachstumsstrategie, die auf Vertrauen, Stabilität und langfristigen Partnerschaften basiert. Die Förderung individueller Karrieren und die Investition in moderne Strukturen sind dabei zentrale Elemente, um die Position als führender Finanzdienstleister weiter auszubauen.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit 50 Jahren eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung.

