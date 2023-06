DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Deutsche Vermögensberatung erzielt erneut Bestnoten

Exzellente Karrierechancen für Finanzberater

Frankfurt (ots)

Auch im Karriere-Rating setzt die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) zum wiederholten Male Maßstäbe. Bereits zum 16. Mal in Folge bewerten die Marktexperten von Assekurata die Karrierechancen für Vermögensberaterinnen und Vermögensberater mit dem bestmöglichen Urteil "exzellent". Die DVAG bietet ihren Finanzcoaches modernste Vertriebsunterstützung, reagiert agil auf Marktveränderungen und beweist mit kontinuierlichen technischen Weiterentwicklungen einen hohen Digitalisierungsgrad. Insgesamt erzielt die Frankfurter Finanzberatung so in allen untersuchten Kategorien herausragende Ergebnisse.

Erfolgreiche Performance und optimale Rahmenbedingungen

Besonders positiv bewertete Assekurata auch in diesem Jahr die hohe Qualität der Vertriebsunterstützung. Besonders hervorzuheben sind hier die umfangreichen Services im Bereich Marketing und IT, die den Vermögensberatern bei der Kundengewinnung und der täglichen Beratung zahlreiche Vorteile verschaffen. Diese umfassende Unterstützung und die besondere Wertschätzung stoßen bei Berufsinteressenten auf Begeisterung. "Ziel in allen Unternehmensbereichen ist es, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, um bestmögliche Rahmenbedingungen für unsere selbstständigen Vermögensberater zu bieten. Hierfür ist das Karriere-Rating eine wichtige Standortbestimmung", erklärt Marcus Aßmuth, Mitglied des Vorstands und zuständig für den Bereich Konzernentwicklung und Marketing.

Aus- und Weiterbildung am Puls der Zeit

Ebenfalls ausschlaggebend für das exzellente Ratingergebnis sind die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bei der DVAG. Hierbei steht den selbstständigen Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern ein breites Angebot an E-Learnings, Präsenzseminaren und hybriden Formaten zur Verfügung. Dadurch kann jeder das notwendige Lernpensum an seine individuellen Zeitpläne anpassen. Zudem bietet die Deutsche Vermögensberatung regelmäßige Basisschulungen an, zum Beispiel zum Beratungstool "Vermögensplanung Digital". "Die modular aufgebaute Onlineanwendung begleitet den Beratungsprozess und kann individuell an die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden angepasst werden. Das ermöglicht uns, den hohen Anforderungen des Marktes und unserer Kunden gerecht zu werden. Und das bei gleichbleibend hoher Qualität", so Aßmuth. Darüber hinaus werden auch Trends und gesellschaftliche Entwicklungen im Weiterbildungsangebot berücksichtigt: So hat die Deutsche Vermögensberatung einen eigenen Social-Media-Kurs initiiert, um die Berater im Umgang mit den wichtigsten Social-Media-Kanälen zu schulen. Die hohe Qualität der Aus- und Weiterbildungsangebote, in die die DVAG jährlich über 80 Millionen Euro investiert, macht sich auch bei den Beförderungen bemerkbar. Hier wurde im vergangenen Jahr ein neuer Höchststand erreicht.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 47 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.de oder via Twitter @DVAG

