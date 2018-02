allforjan: Letzter Artikel des ermordeten Journalisten Ján Kuciak wird international veröffentlicht

Berlin (ots) - Einrichtung eines Newsrooms mit internationalem Journalisten-Team in Bratislava zur Fortsetzung seiner Recherche-Arbeit

Der letzte Artikel, an dem der ermordete slowakische Journalist Ján Kuciak für aktuality.sk gearbeitet hatte, wird ab heute in allen Nachrichtenmedien der Ringier Axel Springer Media AG sowie in allen Medien der Axel Springer SE und der Ringier AG veröffentlicht. Der Artikel wird gemeinsam mit einem Leitartikel des Chefredakteurs von aktuality.sk, Peter Bardy, zur internationalen Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

Ján Kuciak und seine Verlobte wurden am Sonntag, dem 25. Februar 2018, in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Er war seit 2015 im Investigativteam von aktuality.sk, einer Publikation von Ringier Axel Springer Slovakia, tätig.

In Erinnerung an ihn wurde der folgende Hashtag eingerichtet: #allforjan Ein digitales Kondolenzbuch ist zu finden unter: www.allforjan.com

Für seinen letzten Artikel untersuchte Ján Kuciak Vorwürfe über betrügerische Zahlungen von EU-Geldern im Rahmen von steuerlichen Regelungen zwischen der Slowakei und italienischen Staatsbürgern, die vermutlich Verbindungen zur Verbrecherorganisation "'Ndrangheta" haben. Er tat dies gemeinsam mit dem tschechischen Zentrum für investigativen Journalismus Investigace.cz, einem italienischen Investigativ-Journalismusprojekt sowie dem Projekt "Organisiertes Verbrechen und Korruptionsaufklärung" des internationalen Konsortiums von Investigativzentren.

Die Veröffentlichung seines Artikels in führenden Medien wie: Bild, Welt, Blick, Le Temps, Politico, Business Insider, Newsweek, Blic, Blikk, Fakt und Novy Cas soll maximale Aufmerksamkeit auf die wichtige Arbeit von Ján Kuciak und seinen Teamkollegen lenken.

Darüber hinaus wird ein Newsroom in Bratislava eingerichtet, in dem erfahrene Investigativ-Journalisten der Ringier Axel Springer Media AG, Axel Springer SE und Ringier AG die Recherchen von Ján Kuciak weiterführen werden.

Mark Dekan, CEO Ringer Axel Springer Media AG: "Die Veröffentlichung von Jáns letztem Artikel wird weder ihn noch seine Verlobte wieder lebendig machen. Auch das Unfassbare dieser Tat kann seiner Familie und seinen Freunden hierdurch nicht erklärt werden. Aber es zollt Ján Kuciak Respekt, der sein Leben riskiert hat, um diese Fakten ans Licht zu bringen. Durch die Veröffentlichung wollen wir ein Zeichen dafür setzen, dass uns als unabhängiges Medienhaus niemand einschüchtern kann. Wir richten momentan einen international besetzten Newsroom ein, um Jáns investigative Arbeit weiter zu führen. Wir werden uns auch weiterhin für die Verteidigung der Meinungsfreiheit, einer freien Presse, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie einsetzen."

Jan Bardy, Chefredakteur aktuality.sk: "Sollte dieses Verbrechen ein Versuch gewesen sein, ein unabhängiges Medienhaus wie Ringier Axel Springer Slovakia an der Veröffentlichung von Informationen zu Rechtsverstößen zu hindern, dann haben wir nur eines zu sagen: Wir werden uns niemals einschüchtern lassen!"

Der Artikel von Ján Kuciak und der Leitartikel des Chefredakteurs von aktuality.sk, Peter Bardy, kann auf Slowakisch, Englisch und Deutsch angefordert werden bei:

