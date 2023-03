STERN

STERN-Umfrage: Mehr als die Hälfte der Deutschen findet Wirtschaftsminister Habeck sympathisch

Hamburg (ots)

Wirtschaftsminister Robert Habeck bekommt für seine Vorschläge viel Kritik - zuletzt etwa für das Verbot des Neueinbaus von Gas- und Ölheizungen. Der Ruf des Grünen-Politiker leidet darunter offenbar erstaunlich wenig. 53 Prozent der Deutschen finden den Grünen-Politiker sympathisch. Das ergab eine Forsa-Umfrage im Auftrag des stern. Das sind deutlich bessere Werte, als sie Kanzler Olaf Scholz (43 Prozent) oder CDU-Chef Friedrich Merz (24 Prozent) in früheren Erhebungen zur gleichen Frage erreicht haben. Wenig überraschend ist, dass die Grünen-Wähler den Vizekanzler besonders mögen (85 Prozent). Der Vergleich zeigt aber, dass dies ein außergewöhnlicher Wert ist: SPD-Anhänger nennen Scholz nur zu 63 Prozent, Unionswähler Merz gar nur zu 39 Prozent sympathisch.

Auch in einem weiteren Punkt des stern-Eigenschaftsprofils schneidet Habeck sehr gut ab: 55 Prozent sagen, dass er verständlich rede. Auf den zweiten Blick gibt es aber durchaus Kratzer am Image des Wirtschaftsministers: Nur 44 Prozent halten ihn für kompetent und 43 Prozent für vertrauenswürdig. Bei den härteren Kriterien fallen die Werte deutlich ab: Nur 37 Prozent Deutschen sagen über den Vizekanzler, dass er weiß, was die Menschen bewege; lediglich 35 Prozent halten ihn für führungsstark.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa für die RTL-Gruppe Deutschland am 9. und 10. März 2023 erhoben. Datenbasis: 1009 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte

Die Eigenschaftsprofile für Scholz und Merz wurden im Januar 2023 erhoben.

Original-Content von: STERN, übermittelt durch news aktuell