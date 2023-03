STERN

Stuart Russell, Professor an der renommierten Berkeley Universität in Kalifornien, warnt im stern vor Risiken beim Einsatz Künstlicher Intelligenz: "Wir könnten die Kontrolle verlieren"

Hamburg (ots)

"Wenn du etwas so Mächtiges schaffst, wird es schwer sein, ständig Macht über sie zu haben, aber genau das müssen wir sicherstellen": Mit diesen Worten warnt Stuart Russell, Professor für Computerwissenschaften an der renommierten Berkeley Universität, im stern vor dem unkontrollierten Einsatz fortgeschrittener Künstlicher Intelligenz (KI). Die Entwicklung von KI beschleunige sich gerade rapide. Noch in diesem Jahrhundert werde es gelingen, eine dem Menschen weitgehend ebenbürtige künstliche Super-Intelligenz - General Purpose AI genannt - zu programmieren. Die Entwicklung verspreche zwar großen Fortschritt, doch sie berge ebenso große Gefahr. "Wir könnten die Kontrolle verlieren." Die Forschung nehme die Risiken nicht ernst genug.

Besonders warnt der Brite Russell, einer der weltweit führenden Experten auf dem Feld der Künstlichen Intelligenz, vor KI-gesteuerten, autonomen Waffensystemen. "Sobald Waffen bestimmte Aufträge ohne menschliche Beaufsichtigung ausführen können, kann man zehn Waffen oder 1000 oder zehn Millionen einsetzen. Diese vollautonomen Waffen werden damit zu Massenvernichtungswaffen." Die Gesellschaft müsse sich dringend mit der Frage auseinandersetzen, wie der Einsatz von KI kontrolliert werden könne. Er selbst sei desbezüglich aber "einigermaßen optimistisch". Die Erfahrungen mit von KI-Algorithmen verbreiteter Desinformation in den sozialen Medien habe die Menschheit sensibilisiert für die mit dem Einsatz von KI verbundenen Risiken.

Original-Content von: STERN, übermittelt durch news aktuell