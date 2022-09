NDR Norddeutscher Rundfunk

Auftakt zum großen Jubiläum: Neue Staffel der Sesamstraße startet am 3. Oktober

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die Geburtstags-Vorfreude steigt - am 8. Januar 2023 feiert die deutsche Sesamstraße ihr 50-jähriges Jubiläum. Schon jetzt gibt es ein erstes Highlight: Am 3. Oktober startet die neue Staffel der beliebten NDR Sendung, die vielen Generationen Antworten auf nahezu jedes "wieso, weshalb, warum" gibt. Auch in dieser Staffel besuchen wieder prominente Gäste die Sesamstraße. Weitspringerin Maryse Luzolo zeigt Elmo und Abby, wie man richtig weit springt und die Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva experimentiert mit Elmo und Pferd. Der Schauspieler und Synchronsprecher Christoph Maria Herbst leiht "Mr. Paper" seine Stimme.

Detektiv Krümelmonster und Kinderreihe "Das kann ich schon selbst"

Natürlich sind auch Krümel, andere Monster und Puppen wieder mit dabei: In der neuen Mini-Serie "Clevere Kekse" ermittelt Krümel als Spezial-Agent in elf Folgen gemeinsam mit den drei cleveren Keksen "Chipowski", "Frau Glück" und "Feig-B". "Das kann ich schon selbst" heißt es in der neuen Live-Action Reihe. Hier zeigen Vorschulkinder in 13 Folgen, was sie bereits können. Elli gärtnert für ihr Leben gern, Leo fährt mit der Fähre zu seiner Oma, um bei ihr zu übernachten und Louis baut ein Insektenhotel.

Christoph Maria Herbst als Papierwelt-Held

In der preisgekrönten Zeichentrick-Serie "Mr. Paper" (produziert von Balance Film) spricht Christoph Maria Herbst den eigensinnigen Mr. Paper, der sich mit Schere und Papier die Welt zusammenklebt, die er sich wünscht. Sein Haus, seine Umgebung, alles ist aus Papier.

Am 8. Januar 2023 feiert die deutsche Sesamstraße ihr 50-jähriges Jubiläum. Das Angebot der Sesamstraße ist auf sesamstrasse.de, in der ARD Mediathek und in der " Sesamstrasse" App jederzeit verfügbar. Die Sesamstraße ist wochentags um 7.45 Uhr bei KiKA zu sehen. Im NDR Fernsehen läuft sie dienstags bis freitags um 6 Uhr.

Fotos finden Sie auf ARD-Foto.de

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell