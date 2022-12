Gruner+Jahr, STERN

STERN: Sänger Max Raabe will seinen 60. Geburtstag "aus Faulheit" nicht feiern

Hamburg (ots)

Der Sänger Max Raabe will seinen 60. Geburtstag am 12. Dezember nicht groß begehen. "Diesmal lasse ich es ausfallen, aber eher aus Faulheit", sagte der Entertainer dem Hamburger Magazin STERN. Entweder man feiere einen 60. richtig oder man lasse es bleiben. "Wir sind auf Tour, es sind massive Zeiten, ich bin froh, einen Tag Ruhe zu haben", erläuterte Raabe, "wir werden zu zweit oder zu dritt gemütlich essen gehen."

Raabe ist bekannt für Schlager im Stil der zwanziger Jahre. Zuletzt hat er zusammen mit dem Palastorchester den Titelsong "Goldener Tag" zur aktuellen Staffel der Serie "Babylon Berlin" interpretiert. Typisch für ihn ist seine korrekte Kleidung. "Ich bin in der Sekunde, wenn ich meinem Smoking anziehe, in meiner Rolle", sagte Raabe dem STERN. Das habe etwas mit der Haltung zu tun, die diese Kleidung verleihe. "Ein gestärktes Hemd wirkt auch nach innen." Man dürfe es aber auch nicht zu ernst nehmen: "Der Frack funktioniert nur, wenn man in all der Eleganz auch Blödsinn macht und sagt."

