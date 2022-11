Gruner+Jahr, STERN

Der Personal Trainer von Alexei Nawalny im stern: "Am Ende hatte er ein Sixpack"

Von Oktober bis Dezember 2020 arbeitete er mit Alexei Nawalny: Björn Leber machte den Kremlkritiker nach dem Giftanschlag wieder fit - als dessen Personal Trainer. "Die Koordination seiner Bewegungen hatte unter dem Gift stark gelitten", erzählt Leber im stern: "Alexej hatte nach vier Wochen im Koma viele Muskeln eingebüßt. Am Anfang konnte er höchstens drei zittrige Liegestütze, hatte auch Schwierigkeiten, in das Auto einzusteigen." Leber habe einen Trainingsplan aufgestellt, um Koordination und Kraft wiederherzustellen, unter anderem mit Boxen und Jonglieren. "Seine starke Mentalität hat mich beeindruckt: Am Ende hatte er vier Kilo Muskeln aufgebaut und ein Sixpack", so Leber.

Leber und Nawalny hätten auch privat etwas gemeinsam unternommen: "Wir haben uns schnell angefreundet. Ich kam abends bei ihm und seiner Familie vorbei, wir haben ein Glas Wein getrunken. Alexej brachte mir ein bisschen Russisch bei, er hat von mir ein paar Wörter Deutsch gelernt und konnte etwa bis 20 zählen."

Doch dann sei Nawalny zurück nach Russland gereist, seither habe Leber nichts mehr von ihm gehört: "Vor dem Abflug habe ich ihm noch eine Whatsapp geschickt, doch es kam nichts zurück", erzählt er. "Ich vermute, dass sein Team über Social Media für ihn kommuniziert. Bis heute ist es bei seinen letzten Worten an mich geblieben, als wir uns zum Abschied umarmten: 'Komm doch mal auf einen Kaffee in Moskau vorbei.'"

