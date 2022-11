stern Gespräch exklusiv: "Vor irgendwelchen Influencern werde ich nicht in die Knie gehen"

Hamburg (ots) - Der frühere Außenminister Joschka Fischer wirft Bundeskanzler OIaf Scholz mangelnde Sensibilität und Klugheit im Umgang mit Frankreich und anderen europäischen Partnern vor. Fischer sagte dem stern: "Ich verstehe nicht, warum Scholz in seiner europapolitischen Rede in Prag nicht einmal das deutsch-französische Verhältnis positiv in seiner ...

mehr