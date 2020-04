CosmosDirekt

Urlaub ausgefallen? So wird die Zeit zu Hause genauso schön

Saarbrücken

Üblicherweise rollt um diese Zeit die erste große Urlaubswelle durchs Land. Auch in diesem Jahr hatten sich Millionen Deutsche auf eine Auszeit am Meer, in den Bergen oder in einer Metropole gefreut. Das fällt nun bis auf Weiteres ins Wasser. Was nun? CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland, hat Ideen gesammelt, wie man die freie Zeit zu Hause nutzen kann.

Saarbrücken - Das Coronavirus hat den Plänen der Reiseweltmeister aus Deutschland einen gründlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt müssen viele das Beste aus der Situation machen, denn eine Rücknahme des Urlaubs und Verlegung auf einen späteren Zeitpunkt ist von der Kulanz des Arbeitgebers abhängig - ein Recht darauf gibt es nicht. Hier einige Vorschläge, wie man den Urlaub zu Hause gestalten kann.

1. PAPIERKRAM ERLEDIGEN

Seit einem halben Jahr wächst der Stapel von Rechnungen und anderen wichtigen Dokumenten stetig an. Auf dem Computer warten die Urlaubsfotos der letzten Jahre darauf, geordnet zu werden. Und die Steuererklärung ist auch bald fällig. Jetzt kann man sich in Ruhe darum kümmern.

2. WOHNUNG ENTRÜMPELN

Viele nutzen die Zeit, um im Haushalt einiges zu erledigen. Wenn die Fenster geputzt und die Vorhänge gewaschen, der Grill blitzblank geschrubbt und lange nicht mehr getragene Kleidungsstücke aussortiert sind, hat das nicht nur einen positiven Einfluss auf die eigene Zufriedenheit. Über Secondhand-Portale wie z. B. Kleiderkreisel.de kann man mit den aussortierten Sachen noch andere Menschen glücklich machen.

3. GROSSPROJEKTE ANGEHEN

Auch Handwerker spüren die Auswirkungen der aktuellen Krise. Viele Aufträge und Projekte sind storniert oder zumindest aufgeschoben. Wer schon länger vorhatte, die Wände streichen, das Bad renovieren oder die Terrasse erneuern zu lassen, kann sich jetzt informieren und Angebote einholen.

4. NEUES LERNEN

Mit welchen Tricks verleiht ein Kochprofi seinen Gerichten das gewisse Etwas? Wie gelingt die nächste Pizzabestellung in fließendem Italienisch? Und wie wandelt man mit der Gitarre auf Carlos Santanas Spuren? Die Digitalisierung gibt die Antworten auf diese Fragen: Onlinekurse, Webinare und Tutorials. So z. B. beim Lernportal Masterclass.com, wo der Meister höchstpersönlich vermittelt, was "Maria Maria" zum weltweiten Superhit gemacht hat.

5. SPORT TREIBEN

Auch für die persönliche Fitness ist jetzt genügend Zeit und das Internet eine nicht versiegende Impulsquelle. Viele Fitnessportale stellen derzeit Teile oder ihr gesamtes Angebot vergünstigt oder sogar kostenlos zur Verfügung. Darüber hinaus haben zahlreiche Volkshochschulen ihre Kurse ins Netz verlegt und kleine lokale Fitnessstudios bieten auf YouTube ihre Kurse als Livestream an.

6. BÜCHERSTAPEL VERKLEINERN

Ein Glas Wein, ein gutes Buch und die Lieblingsmusik im Hintergrund sind die richtigen Zutaten für einen ruhigen Abend zu Hause. Wer lieber Aktuelles liest, dem bieten derzeit viele Verlage die Möglichkeit, ihre Magazine kostenlos zu lesen.

7. WELLNESS GENIESSEN

Den ausgefallenen Entspannungsurlaub kann man auch zu Hause erleben: Mit einigen Kerzen, einem duftenden Badezusatz und einer selbst angerührten Gesichtsmaske wird das eigene Bad im Handumdrehen zur Wellnessoase.

8. URLAUB MACHEN

Und wenn das Urlaubsfeeling zu Hause ein bisschen fehlt? Dann schafft das Zelt im Garten oder im Wohnzimmer, die passende Urlaubskleidung, ein Liegestuhl und ein selbstgemixter Cocktail ein schönes Ambiente. Ist die Sehnsucht nach Frankreich, Italien oder Spanien groß, kann man sich kulinarisch mit Bouillabaisse, Pasta oder Paella dorthin versetzen.

