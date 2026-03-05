Daiichi Sankyo Europe GmbH

Digitale Unterstützung im Lipidmanagement

Daiichi Sankyo Europe und GAIA kooperieren zur Einführung von lipodia

München (ots)

Exklusive Partnerschaft zur Einführung des digitalen Therapeutikums lipodia für Erwachsene mit Hypercholesterinämie

Ziel: Patient:innen über die medikamentöse Therapie hinaus bei nachhaltiger Verhaltensänderung unterstützen

Fokus auf Therapietreue und langfristige LDL-C-Kontrolle im Versorgungsalltag

Einreichung zur Erstattung als digitale Gesundheitsanwendung (DiGA)nach Vorliegen der pivotalen Phase-III-Daten geplant

Daiichi Sankyo Europe, ein seit Jahrzehnten in der kardiovaskulären Prävention und Therapie engagiertes Unternehmen mit breiter klinischer Erfahrung und internationaler Studienbasis, und GAIA, Pionier im Bereich evidenzbasierter digitaler Therapien, geben eine exklusive strategische Partnerschaft zur Einführung von lipodia bekannt. Mit der Integration der Anwendung in sein kardiovaskuläres Portfolio unterstreicht Daiichi Sankyo seinen Anspruch, Versorgung ganzheitlich weiterzuentwickeln. Das digitale Therapeutikum wurde entwickelt, um Erwachsene mit Hypercholesterinämie im Alltag zu unterstützen und nachhaltige Verhaltensänderungen zu fördern.

Hypercholesterinämie: Langfristige Risikokontrolle als Versorgungsaufgabe

Erhöhte LDL-Cholesterin (LDL-C)-Spiegel sind ein kausaler Treiber der Atherosklerose und damit wesentlich an der Entstehung atherosklerotischer kardiovaskulärer Erkrankungen beteiligt.1 Eine konsequente LDL-C-Senkung verringert das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse proportional zur erreichten Reduktion.[1,2] Trotz wirksamer medikamentöser Therapieoptionen bleibt die nachhaltige LDL-C-Zielwerterreichung in der Praxis herausfordernd. Neben Versorgungsstrukturen beeinflusst insbesondere die Therapietreue den langfristigen Behandlungserfolg - gerade bei chronischen, häufig asymptomatischen Erkrankungen wie der Dyslipidämie.[3,4]

Versorgung "beyond the pill": Therapietreue und Routinen im Alltag stärken

lipodia ist ein vollständig automatisiertes digitales Therapeutikum, das auf evidenzbasierten Erkenntnissen der Verhaltensmedizin sowie psychologischen und psychotherapeutischen Methoden basiert und Erwachsene mit Hypercholesterinämie ergänzend zur Pharmakotherapie strukturiert begleitet. Durch interaktive Dialoge reagiert das Programm adaptiv auf individuelle Bedürfnisse und begleitet Nutzer:innen dabei, gesundheitsförderliche Verhaltensweisen nachhaltig in ihren Alltag zu integrieren, Motivation zu stabilisieren und Therapietreue zu fördern. Die Anwendung ist ortsunabhängig und flexibel vernetzt über alle gängigen Endgeräte nutzbar.

Gemeinsam für eine ganzheitliche kardiovaskuläre Versorgung

Die umfassende Zusammenarbeit von Daiichi Sankyo und GAIA vereint die langjährige Expertise von GAIA in der Entwicklung klinisch validierter nicht-pharmakologischer Interventionen mit der wissenschaftlichen Führungsrolle von Daiichi Sankyo in der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Risikomanagement und Gesundheit. Gemeinsam wollen die Partner eine seit langem bestehende Lücke in der Versorgung von Patient:innen schließen.

Dr. med. Mario Weiss, CEO von GAIA, sagt: "Digitale Therapeutika eröffnen eine neue Dimension der kardiovaskulären Versorgung, indem sie verhaltenspsychologische Faktoren adressieren, die Medikamente allein nicht lösen können. Mit lipodia übertragen wir mehr als zwei Jahrzehnte wissenschaftlicher, technologischer und therapeutischer Expertise in eine skalierbare Therapielösung für eine der am weitesten verbreiteten chronischen Erkrankungen."

Benoit Creveau, Geschäftsführer der Daiichi Sankyo Deutschland GmbH, ergänzt: "Therapie beginnt und endet nicht mit dem Rezept. Entscheidend ist ihre Umsetzung im Alltag. Mit unserem 'beyond the pill'-Ansatz unterstützen wir Patient:innen durch digitale Begleitung, die individuelle Routinen fördert und die Therapietreue stärkt. So ergänzen wir unsere kardiovaskuläre Expertise um einen Baustein, der langfristige Behandlungserfolge unterstützen kann."

Im Rahmen der Vereinbarung sichert sich Daiichi Sankyo die Exklusivrechte für lipodia. Die Partnerschaft umfasst mit Deutschland zunächst den größten europäischen Gesundheitsmarkt und beinhaltet Expansionsmechanismen für alle wichtigen Märkte auf dem Kontinent.

Perspektive: Integration in die Regelversorgung

GAIA plant, lipodia nach Vorliegen der Daten aus der pivotalen Phase-III- RCT zur Erstattung einzureichen. Bei positiver Bewertung könnte das digitale Therapeutikum als Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) ärztlich verordnet und von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden. Ziel ist es, den Zugang zu einer strukturierten digitalen Unterstützung im Lipidmanagement möglichst niedrigschwellig zu gestalten. Mit der Kooperation bekräftigen beide Unternehmen ihren Anspruch, evidenzbasierte Innovationen in der kardiovaskulären Prävention voranzubringen und Patient:innen langfristig im Selbstmanagement zu unterstützen.

Mehr Informationen finden Sie in unserem Kardio Newsroom

Über Daiichi Sankyo

Daiichi Sankyo ist ein innovatives globales Gesundheitsunternehmen, das zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft beiträgt. Das Unternehmen erforscht, entwickelt und liefert neue Standards in der Gesundheitsversorgung, um die Lebensqualität der Menschen weltweit zu verbessern. Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung nutzt Daiichi Sankyo seine erstklassige Forschung und Technologie, um neue Behandlungsmethoden und innovative Medikamente für Menschen mit Krebs, Herz-Kreislauf- und anderen Erkrankungen zu entwickeln, für die es bisher nur unzureichende oder keine Behandlungsmöglichkeiten gibt.

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie unter www.daiichi-sankyo.de

Über GAIA

GAIA ist weltweit führend in der Entwicklung evidenzbasierter digitaler Therapiesysteme, die Patient:innen sowie Ärzt:innen und Versicherern bereits seit vielen Jahren zugutekommen. Zur Produktpalette gehören zahlreiche innovative Therapien für psychische Erkrankungen, aber auch andere Indikationsbereiche wie z. B. Rheuma, MS und Rückenschmerzen.

Dafür vereint GAIA seit über 25 Jahren wissenschaftliche, technologische und therapeutische Kompetenz unter einem Dach. Ziel ist es, möglichst viele Menschen bei der Wiederherstellung und Erhaltung psychischer und physischer Gesundheit zu unterstützen und so ihre Lebensqualität und ihr Wohlbefinden zu erhöhen. Das Expert:innen-Team von GAIA konnte bereits in über 30 RCTs und Metaanalysen bestätigen, dass die Produkte dieses Ziel erreichen. GAIA ist das 48. Mitglied im Verband der Forschenden Pharma-Unternehmen (vfa). Unter den vfa-Mitgliedern ist GAIA das erste Unternehmen, das ausschließlich digitale Anwendungen erforscht und entwickelt.

Firmenseite: www.gaia-group.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation enthält Annahmen, Erwartungen und Prognosen zur zukünftigen Entwicklung der Branche und des rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmens der Daiichi Sankyo Europe GmbH. Diese Annahmen, Erwartungen und Prognosen sind unsicher und unterliegen jederzeit einem Änderungsrisiko, insbesondere den üblichen Risiken globaler Pharmaunternehmen wie Auswirkungen von Produkt- und Rohstoffpreisen, Arzneimittelsicherheit, Wechselkursschwankungen, staatlichen Vorschriften, Arbeitsbeziehungen, Steuern, politische Instabilität und Terrorismus sowie dem Ergebnis anhängiger Forderungen und staatlicher Untersuchungen, die das Unternehmen betreffen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsweisenden Aussagen gelten zum Datum ihrer Veröffentlichung. Sie stellen keine Gewährleistungen künftiger Leistung dar. Tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen können wesentlich von den hier skizzierten Erwartungen abweichen, die in zukunftsweisenden Aussagen ausdrücklich dargestellt oder impliziert werden. Die Daiichi Sankyo Europe GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung zur Aktualisierung derartiger Annahmen, Erwartungen und Prognosen zur zukünftigen Entwicklung der Branche, des rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmens und des Unternehmens.

Referenzen

Ference BA et al. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. Eur Heart J. 2017; 38:2459-2472. Mach F et al. 2025 Focused Update of the 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2025; 46:4359-4378. Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med. 2005; 353:487-497. Fernandez-Lazaro CI et al. Adherence to treatment and related factors among patients with chronic conditions. BMC Fam Pract. 2019; 20:132.

