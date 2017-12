Energie-Studie: Deutschen fehlt Wissen beim Heizen

Energie-Trendmonitor 2017 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/62786 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/STIEBEL ELTRON/Stiebel Eltron" Bild-Infos Download

Holzminden (ots) - 82 Prozent der Bundesbürger wollen das Klima über CO2-Einsparungen schützen. Gleichzeitig ist aktuell nicht einmal jedem zweiten Verbraucher wichtig, auf klimafreundliche Heizsysteme umzusteigen, so Erkenntnisse aus dem Stiebel Eltron Energie-Trendmonitors 2017, für den 1.000 Bundesbürger bevölkerungsrepräsentativ befragt wurden.

Das Problem: Die Heizung ist in der privaten Klimabilanz bei Verwendung konventioneller fossiler Kessel für den größten Anteil an CO2-Emmissionen privater Haushalte verantwortlich. Mehr als zwei Drittel des Energieverbrauchs der privaten Haushalte entfallen darauf, die Räume zu heizen. Derzeit sind die fossilen Brennstoffe Erdgas und Mineralöl dafür noch die Hauptenergieträger und setzen bei der Verbrennung klimaschädliche Emissionen frei. "Deshalb beginnt die private Energiewende mit dem Umsteigen auf ein umweltfreundliches Heizsystem", sagt Frank Jahns, Geschäftsführer der Stiebel-Eltron-Vertriebsgesellschaft. "Die Wärmepumpe kommt beispielsweise als Heizungsanlage ganz ohne Verbrennung aus. Rund drei Viertel der Energie bezieht sie kostenlos aus der Umwelt - Luft, Erdreich oder Grundwasser. Das ist außerdem gegenüber Systemen wie der Brennwerttechnik deutlich energieeffizienter."

Allerdings weiß nur jeder dritte Deutsche, dass Wärmepumpen in jedem Haus - auch nicht perfekt gedämmten Bestandsbauten - genutzt werden können. Ob Neubau oder Bestand - wer sich für eine Wärmepumpe als Heizsystem entscheidet, kann dafür staatliche Förderung beantragen. Diese wird in Form von Zuschüssen gewährt. Systemlösungen, die Warmwasser, Wärme, Kühlung und Lüftung abdecken, gibt es heute intelligent abgestimmt aus einer Hand. Auch hier erleichtern staatliche Förderungen die Investitionsentscheidung.

"Die Investition in die Wärmepume macht das eigene Zuhause zukunftssicher", sagt Jahns. "Denn es nutzt die vorhandene Umgebungswärme sowie zunehmend erneuerbare Energien." Je mehr "grüner Strom" für Antrieb und Pumpe eingesetzt wird, desto umweltfreundlicher wird das System über die Lebensdauer. Ein weiteres Plus: Im Sommer kann die Wärmepumpenanlage für die Kühlung der Räume genutzt werden. Diese Tatsache ist allerdings laut Umfrage im Moment nur gut jedem Dritten bekannt.

Stiebel Eltron, gegründet 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von rund 478 Millionen Euro (2016) zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen verfolgt Stiebel Eltron bei der Produktion und Entwicklung von Produkten eine klare Linie - für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit über 3.100 Mitarbeitern weltweit setzt das Unternehmen von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Know-how. Das Resultat sind effiziente und innovative Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. Stiebel Eltron produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Eschwege sowie an drei weiteren Standorten im Ausland (Tianjin/China, Bangkok/Thailand, Poprad/Slowakei).

