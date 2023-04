WestLotto

Glück am Osterwochenende

Drei Neu-Millionäre durch LOTTO 6aus49 in NRW

Münster (ots)

An Ostersamstag (8. April 2023) wurde gleich drei Nordrhein-Westfalen ein besonderes "Ei" ins Nest gelegt: Bei der Samstagsziehung von LOTTO 6aus49 lagen sie mit sechs ihrer angekreuzten Zahlen goldrichtig und landeten damit einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse.

Die drei Oster-Glückspilze stammen aus dem Rhein-Sieg-Kreis und den Räumen Köln sowie Mönchengladbach. Bundesweit traf ein Spielteilnehmer aus Bayern ebenfalls diesen Gewinnrang. Allen vier Tippern fehlte allerdings die Superzahl 3, um den Jackpot zu knacken. Mit den Gewinnzahlen 2, 16, 26, 34, 40 und 49 erhalten sie jeweils rund 1,1 Millionen Euro.

Dabei war die Herangehensweise der drei Tipper aus NRW ganz unterschiedlich: Der Spielteilnehmer aus dem Rhein-Sieg-Kreis konnte seinen Millionengewinn durch das Lotto-SuperDing verbuchen, das er bereits im März erworben hat, während der Tipper aus dem Raum Köln an Ostersamstag einen Normalschein in der WestLotto-Annahmestelle abgab. Ihre Gewinnsumme beträgt jeweils 1.120.270,10 Euro. Der dritte Lottospieler aus dem Raum Mönchengladbach nahm mit dem Teilsystem 0610 an der Ziehung teil und erhält dadurch ein wenig mehr: exakt 1.121.333,10 Euro.

Weitere Hochgewinner in NRW

Bei der Zusatzlotterie SUPER 6 hatte ein WestLotto-Karten-Kunde aus dem Kreis Mettmann Glück: Er traf den ersten Rang und ist nun um 100.000 Euro reicher.

Durch die Teilnahme an der GlücksSpirale erzielte an Ostersamstag ein weiterer Spieler einen Hochgewinn im Wert von 100.000 Euro. Ein Dauer-Tipper aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis konnte hier punkten.

