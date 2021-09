Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e. V. (CJD)

"Aufgemischt und nachgefragt"

Ein CJD Musikprojekt mit Laien und Profis in Siemensstadt und in der Berliner Philharmonie

Ebersbach (ots)

Am 8. und 9. Oktober 2021 finden die diesjährigen Konzerte des CJD Orchesters in Berlin Siemensstadt und in der Philharmonie Berlin statt. Das Orchester - bestehend aus rund 60 Jugendlichen - unter der Leitung des Dirigenten Christof Harr tritt zusammen mit professionellen Künstlern (Daniela Gerstenmeyer: Sopran, Nils Stäfe: Bariton) sowie Kindern des CJD Panorama auf, einem sozialen Bildungsprojekt des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands gemeinnütziger e.V. (CJD). Im Programm: eine theaternahe Aufführung mit dem Titel "Aufgemischt und nachgefragt - Das etwas andere Konzert" mit Musik von Mozart, Schubert, Beethoven und weiteren Komponisten. Durch den Auftritt des CJD Orchesters mit den Panorama-Kindern kann auch die Öffentlichkeit die Musische Bildung des CJD in Aktion erleben. Die Musische Bildung ist eines von insgesamt vier Handlungsfeldern der Persönlichkeitsbildung im CJD.

Wie kann Musik Emotionen ausdrücken? Dieser grundsätzlichen Frage widmet sich das Stück, das die Sopranistin Daniela Gerstenmeyer vom Erfurter Theater Ensemble konzeptioniert hat. Den Ausgangspunkt des Stückes bildet "Henriette", eine 14-jährige Naturforscherin, die mit wissenschaftlichem Eifer der Frage nachgeht, welche Gefühle Musik im Menschen auslösen kann.

Musik und Emotionen sind vor allem für die jungen Künstler des Panorama-Projekts eine besondere Erfahrung. Die Kinder, die meist aus bildungsfernen Familien stammen, erlernen im Rahmen des Projekts ein symphonisches Instrument. Das bestärkt sie, an sich zu glauben. Durch das Zusammenspiel im Orchester erleben sie eine Gemeinschaft, die sie stark macht.

Konzert am 08.10.2021

Veranstaltungsort:

Sport Centrum Siemensstadt (SCS), Buolstraße 14, 13629 Berlin

Beginn: 17.30 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr

Preis für die Karten: Erwachsene: 5 Euro, ermäßigt: 2 Euro

Die Karten sind erhältlich über: https://kurzelinks.de/CJDKonzert08102021

Konzert am 9.10.:

Veranstaltungsort:

Philharmonie Berlin Kammermusiksaal

Herbert-von-Karajan-Straße 1, 10785 Berlin

Beginn: 19.00 Uhr, Einlass 18.00 Uhr

Tickets: https://www.eventim.de/artist/cjd-orchester/

Hinweis: Einlass nur für getestete, genesene oder vollständig geimpfte Personen ("3G-Regel").

Sollte das Konzert aufgrund neuer Pandemiebestimmung ausfallen müssen, kann der Eintritt zurückerstattet werden. Sollte auf eine Rückerstattung verzichtet werden, wird der Eintritt an das Panorama-Projekt gespendet.

Über das CJD

Das CJD ist eines der größten Bildungs- und Sozialunternehmen in Deutschland. Seine mehr als 10.500 Mitarbeitenden fördern und begleiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene an über 350 Standorten in Kitas, Schulen, Berufsbildungswerken und Lehrbetrieben, in Kliniken, Reha-Einrichtungen, Wohngruppen und Werkstätten. Der seit der Gründung des Werkes 1947 geprägte Leitgedanke "Keiner darf verloren gehen!" bedeutet heute für das CJD, dass jeder Mensch das Recht hat, Teil der Gesellschaft zu sein. Das CJD unterstützt Menschen auf diesem Weg. Es befähigt Menschen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und ein selbstständiges Leben zu führen durch bedürfnisorientierte und vernetzte Angebote.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.cjd.de

www.facebook.com/cjd.deutschland

www.instagram.com/cjd_die_chancengeber/?hl=de

https://www.cjd-orchester.de/konzept/

https://www.cjd-panorama.de/

Original-Content von: Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e. V. (CJD), übermittelt durch news aktuell