Geschäftsreisende können jetzt vom Unternehmen bevorzugte Hotels über TripSource® App buchen

Utrecht (ots) - Die von BCD Travel entwickelte neue Funktion steigert Anzahl der Buchungen innerhalb des Geschäftsreiseprogramms

Mit der neuen Hotelbuchungsfunktion in TripSource haben Geschäftsreisende Zugriff auf weltweit mehr als eine Million Buchungsmöglichkeiten und können Hotelreservierungen zu den Raten vornehmen, die von ihrem Unternehmen ausgehandelt wurden. Die Funktion ist für BCD Travel Kunden in EMEA bereits verfügbar in Deutschland, der Schweiz, Benelux, Frankreich, Irland, Tschechien und dem Vereinigten Königreich - Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden sollen folgen.

Von BCD Travel betreute Reisende können jetzt Hotels jederzeit und von jedem Gerät aus buchen. Damit wird die Anzahl von Hotelreservierungen innerhalb des Geschäftsreiseprogramms erhöht. Die Hotelbuchungsfunktion in TripSource bietet eine größere Hotel-Auswahl als jede andere Travel Management Company, da sie Content aus Computerreservierungssystemen (GDS) sowie verschiedenen Hotelaggregatoren vereint. Damit profitieren Reisende von einer größeren Auswahl an Hotels (einschließlich Boutique- und Spezialhotels) zu den besten Preisen - wobei der Buchungsvorgang genauso benutzerfreundlich ist, wie auf Internetseiten für Privatbuchungen.

Das Lösungsnetzwerk und Backoffice-System von BCD Travel bieten damit eine komplette Hotellösung, einschließlich Sourcing, Business Intelligence und Support beim Einkauf. Der Zugang zu TripSource kann über Smartphones, das Internet oder Tablets erfolgen. Die Plattform bietet dem Reisenden eine ansprechende Benutzeroberfläche mit einer leistungsstarken Suchmaschine, einschließlich individuell anpassbaren Filtern und vielen Fotos von Hotels.

Die App wurde speziell für Geschäftsreisende entwickelt. Diese sind oft geneigt sind, ihre eigenen Online-Reservierungen vorzunehmen. Chris Crowley, Senior Vice President EMEA bei BCD Travel, erklärt: "Wir wissen, dass etwa 50 % der Hotelbuchungen außerhalb des Programms getätigt werden. Darüber hinaus buchen nur 29 % der Reisenden Hotel und Flugticket zur gleichen Zeit. Dadurch besteht das Risiko einer Fragmentierung des Programms. Dazu kommt, dass 82 % aller Reisenden unter 35 Jahren ihre Reservierungen am liebsten selbst vornehmen. TripSource ist die ideale Lösung zur Harmonisierung der Bedürfnisse von Travel Managern und der Wünsche von Reisenden. Die App gibt dem Travel Manager die Möglichkeit, seiner Sorgfaltspflicht nachzukommen und gleichzeitig ein praktisches, ansprechendes Tool und eine große Hotel-Auswahl anzubieten, die den Buchungsvorgang für den Geschäftsreisenden angenehmer machen."

Über BCD Travel

BCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial der Reisekosten voll auszuschöpfen: Wir sorgen dafür, dass Reisende sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Travel Manager und Einkäufer unterstützen wir dabei, den Erfolg ihres Geschäftsreisekonzepts zu steigern. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 108 Ländern und dank ca. 13.000 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter. Mit 95 % über die letzten zehn Jahre haben wir die beständigste Kundenbindungsrate der Branche - mit 24,6 Milliarden USD Umsatz 2016. Mehr über uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.de

Über BCD Group

BCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen in Privatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet wurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement), Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen), Airtrade Holland (Consolidator und Fulfillment) und dem Joint Venture Parkmobile International (elektronische und digitale Parkplatzlösungen). BCD Group beschäftigt mehr als 14.000 Mitarbeiter und ist in 108 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz, einschließlich Franchising in Höhe von 10,4 Milliarden USD, beläuft sich auf 26,4 Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.

