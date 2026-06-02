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Finanz Informatik baut Geschäftsfeld aus - NBank setzt als weitere öffentliche Bank auf integrierte Gesamtbanklösung

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Frankfurt am Main (ots)

Die Finanz Informatik konnte im Ausschreibungsverfahren für eine integrierte Gesamtbanklösung überzeugen und gewinnt die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) als neue Kundin. Mit der bestehend aus dem OSPlus-Kernbankensystem sowie dem förderbankspezifischen Portfolio "OSPlus Förderbank" (Kunden- und Sachbearbeiterportal) angebotenen Lösung hat die Finanz Informatik den Zuschlag erhalten. Die Zusammenarbeit beinhaltet auch den langfristigen Betrieb der Gesamtbanklösung in den Rechenzentren der FI-Gruppe.

Neben der Modernisierung ihrer zentralen IT-Systemlandschaft verfolgt die NBank das Ziel, Förderprogramme künftig einfacher, schneller und verlässlicher umzusetzen sowie einen effizienten und nachhaltigen Betrieb langfristig sicherzustellen.

Sonja Schwarz, Vorständin der NBank ordnet ein: "Die geplante integrierte Gesamtbanklösung ist Grundvoraussetzung dafür, dass die NBank ihre Förderaufgaben zukünftig noch prozess- und kundenorientierter erfüllen kann - insbesondere vor dem Hintergrund der neuen Förderperiode und dem strategisch geplanten Anstieg des Darlehensgeschäfts. Die FI hat insbesondere im Projekt- und Betriebskonzept deutliche Stärken gezeigt und wesentliche Anforderungen der NBank adressiert. Wir freuen uns, dass das Projekt nach Abschluss der Ausschreibung nun in die Umsetzung geht."

Die Einführung der Gesamtbanklösung bei der NBank erfolgt schrittweise. Ein wichtiger Meilenstein ist die Bereitstellung des neuen Kundenportals, der für das Jahr 2028 und damit rechtzeitig zur neuen EU-Förderperiode geplant ist. Der vollständige Einsatz aller Komponenten ist derzeit für 2029/2030 vorgesehen.

"Wir freuen uns sehr, dass sich nach der Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB LSA) auch die NBank für unser auf die Bedürfnisse von Förderbanken ausgerichtetes Lösungsportfolio entschieden hat. Für die Finanz Informatik ist das ein wichtiger Meilenstein, um unser Geschäftsfeld "Förderbanken" noch breiter am Markt zu etablieren," sagt Andreas Schelling, Vorsitzender der Geschäftsführung der Finanz Informatik.

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