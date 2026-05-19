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Atruvia und Finanz Informatik starten gemeinsamen Informatik-Studiengang mit der FH Münster

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Münster/Steinfurt (ots)

Ab dem Wintersemester 2026/27 wird es an der FH Münster einen neuen Informatikstudiengang für dual Studierende der Atruvia AG und der Finanz Informatik GmbH & Co. KG geben. Damit kooperieren die beiden größten Digitalisierungspartner für Banken Deutschlands: Atruvia als Dienstleister der Volks- und Raiffeisenbanken und die Finanz Informatik (FI) als Dienstleister der Sparkassen.

Ab sofort sind Atruvia und die Finanz Informatik feste Kooperationspartner der FH Münster für einen neuen dualen praxisintegrierenden Studiengang der Informatik. Auf dem Technologie-Campus Steinfurt werden die Studierenden gemeinsam in dem von Atruvia und der Finanz Informatik mitentwickelten neuen Studienmodell ausgebildet. Ziel der Kooperation ist es, dem Fachkräftemangel in der IT entgegenzuwirken und ein attraktives Bildungsangebot für jüngere Generationen zu schaffen.

Als Digitalisierungspartner der VR-Banken und der Sparkassen haben beide Unternehmen einen hohen Bedarf an hochspezialisierten IT-Fachkräften. Der neue Studiengang bietet Atruvia und der Finanz Informatik die Möglichkeit, auf partnerschaftliche Weise an der Gestaltung des Curriculums mitzuwirken und den Austausch zur Hochschule zu pflegen. Die FH Münster wiederum begrüßt den engen Schulterschluss mit den Partnern, um für konkrete Praxis-Bedarfe auszubilden - sei es als Entwickler*in, Netzwerkadministrator*in oder IT-Berater*in.

Das Studium dauert sechs Semester und endet mit einem Bachelor-Abschluss. Jährlich bildet Atruvia rund 85 junge Nachwuchskräfte aus. Bei der Finanz Informatik sind es 90 Auszubildende im Jahr.

"Exzellente IT-Fachkräfte entstehen nicht von allein - sie brauchen eine Ausbildung, die nah an der Praxis und zugleich wissenschaftlich fundiert ist. Mit diesem Studiengang an der FH Münster schaffen wir genau das: ein Umfeld, in dem angehende IT-Expert*innen von Beginn an verstehen, wie Banking-Technologie wirklich funktioniert und welche Verantwortung damit verbunden ist", sagt Daniela Bücker, Vorständin Core Banking & Technology bei Atruvia, anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

"Auch in Zukunft werden wir in Deutschland Fachkräfte benötigen, um die Digitalisierung des Bankings souverän, innovativ und kreativ voranzutreiben. Der neue Studiengang zielt darauf ab, unseren IT-Nachwuchs auf die immer komplexeren Herausforderungen vorzubereiten - und weiter in der Lage zu sein, marktführende Produkte im eigenen Haus zu entwickeln und deren hochverfügbaren Betrieb sicherzustellen", sagt Martin Waldmann, der als FI-Geschäftsführer unter anderem für den Bereich Personal verantwortlich ist.

"Duale Studiengänge wie dieser sind ein wichtiges Angebot unserer Hochschule", sagt FH-Präsident Prof. Dr. Frank Dellmann. "Dadurch ermöglichen wir jungen Menschen, wissenschaftliche und praxisnahe Ausbildung noch zielgerichteter zu vereinen - und das am Puls der Zeit." Atruvia und die Hochschule haben seit Juli letzten Jahres eine Kooperationsvereinbarung, durch die das Unternehmen eine Stiftungsprofessur im Bereich IT-Sicherheit am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik der FH Münster fördert. Informationen zum neuen Studiengang finden Interessierte unter fh.ms/dual-informatik.

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