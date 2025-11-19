BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien

Dr. Thorsten Schmiege übernimmt Vorsitz der DLM von Dr. Eva Flecken

Gesamtkonferenz der Medienanstalten entscheidet über Personaltableau der Medienanstalten 2026/2027

München (ots)

- Übernahme der Medienanstalten-Pressemitteilung 18/2025 vom 19.11.2025 -

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), übernimmt ab Januar 2026 den Vorsitz der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) und der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK). Die Gesamtkonferenz der Medienanstalten (GK) wählte den 51-Jährigen in ihrer gestrigen Sitzung in Berlin. Mit der turnusgemäßen Wahl folgt er auf Dr. Eva Flecken, die den DLM-Vorsitz als Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) für zwei Jahre innehatte.

"Ich danke Frau Dr. Eva Flecken ausdrücklich für ihre gleichermaßen weitsichtige wie zielorientierte Arbeit als Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten", sagt Albrecht Bähr, Vorsitzender der GK sowie der Gremienvorsitzendenkonferenz der Landesmedienanstalten (GVK). "Die Medienwelt ist im technologischen Umbruch, dessen Tempo sich radikal erhöht. Der Aktionsradius der Medienaufsicht ist auch durch globale Plattformen als inzwischen maßgebliche Player kaum mehr vergleichbar mit dem in der Vergangenheit. Mit dieser Entwicklung als unabhängige Medienregulierung Schritt zu halten und sie auf Grundlage einer Gesetzgebung, die den Rahmen vorgibt, aktiv mitzugestalten - das war und ist eine zentrale Aufgabe, der sich Eva Flecken auch als DLM-Vorsitzende im Besonderen verschrieben hat."

Gleichzeitig hat Eva Flecken die Gemeinsame Geschäftsstelle der Landesmedienanstalten (GGS) zusammen mit dem Team entlang der komplexer gewordenen Regulierungsarbeit zukunftsorientiert organisiert und neu aufgestellt. "Im Namen der GVK bedanke ich mich sehr herzlich bei ihr für die immer offene und nach vorn gewandte Zusammenarbeit mit der GVK", so Albrecht Bähr im Namen der gesamten GVK. "Mein Dank geht somit auch an das gesamte Team der GGS unter Leitung von Andreas Hamann für die aktive Neuausrichtung der eigenen Organisation, um die Arbeit der Landesmedienanstalten mit umfassender Expertise auch weiterhin effizient und schlagkräftig zu unterstützen."

"Mit Dr. Thorsten Schmiege übernimmt nun ein erfahrener und ausgewiesener Experte der Medienpolitik und Regulierung den Vorsitz der DLM. Ich freue mich darauf, mit ihm und unseren Gremien die Meinungsfreiheit in einer durchaus fordernden Zeit durch eine unabhängige Medienregulierung zu sichern und zu stärken. Denn ob in einer analogen oder digitalen Welt: Nur eine Vielfalt von Meinungen und Medien ist die Basis einer gesunden und funktionierenden Demokratie", so Albrecht Bähr mit Blick auf die kommende Legislatur des Präsidenten der BLM.

Als stellvertretende DLM-Vorsitzende bestätigte die GK die beiden Vorsitzenden der Fachausschüsse. Dies bleibt Prof. Christian Krebs (NLM) als Koordinator des Fachausschusses Regulierung. Als Koordinator des Fachausschusses Infrastruktur und Innovation folgt Dr. Wolfgang Kreißig (LFK) auf Dr. Thorsten Schmiege (BLM).

Auch die Gremienvorsitzendenkonferenz der Landesmedienanstalten (GVK) hat in ihrer gestrigen Sitzung ihren Vorsitzenden gewählt: Albrecht Bähr, Vorsitzender der Versammlung der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, steht erneut und für zwei weitere Jahre auch der GVK vor, in der die jeweiligen Vorsitzenden der 14 Gremien der Landesmedienanstalten vertreten sind. Martin Gorholt, Vorsitzender des Medienrats der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb), wurde als stellvertretender Vorsitzender der GVK ebenfalls zum zweiten Mal für weitere zwei Jahre bestätigt.

Weitere Informationen über die Medienanstalten finden Sie unter: www.die-medienanstalten.de.

Original-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell