BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien

Medienrat genehmigt TV-Sender DF1 HD

München (ots)

Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner heutigen Sitzung grünes Licht für den neuen TV-Sender gegeben: Er erteilte der DF1 Medien GmbH die Genehmigung zur Verbreitung des bundesweit ausgerichteten Fernsehprogramms DF1 HD. Großteile des Programms stammen aus dem Portfolio von Servus TV, dessen Ausstrahlung in Deutschland zum Jahresende eingestellt wurde.

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM: "Heimatverbundenheit, Kultur und Brauchtum - Inhalte wie diese sind in unsicheren Zeiten wichtiger denn je und wertvoller Anker für das Publikum in unsicheren Zeiten. DF1 HD verspricht mit qualitativ hochwertigen und beliebten Inhalten auch technologisch neue Maßstäbe zu setzen und das Angebot auf wirtschaftlich tragfähige Füße zu stellen. Der neue Sender wird so nicht nur die Programmvielfalt erweitern, sondern auch den Medienstandort Bayern bereichern."

DF1 HD läuft bereits seit 1. Januar über Satellit, Kabelnetze, IPTV und OTT. Nachdem aufgrund der Satellitenverbreitung des HD Programms davon auszugehen ist, dass der Schwellenwert von mehr als 20.000 Nutzenden erreicht werden wird (vgl. § 54 Medienstaatsvertrag, "Zulassungsfreie Rundfunkprogramme"), war die Zulassung zu prüfen.

Informationen zu allen Ergebnissen aus der Medienrats-Sitzung vom 8. Februar 2024 finden Sie hier.

