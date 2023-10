BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien

Künstliche Intelligenz in der Medienwelt

Neue Ausgabe des BLM-Magazins TENDENZ analysiert Potenziale und Risiken

München (ots)

Revolution oder Apokalypse? Die Potenziale und Risiken Künstlicher Intelligenz werden in der Gesellschaft kontrovers diskutiert. Das wird sich auch auf den MEDIENTAGEN MÜNCHEN zeigen, die morgen unter dem Motto "Intelligence" starten. Passend dazu beschäftigt sich die TENDENZ 2.2023 mit dem Schwerpunktthema "Künstliche Intelligenz in der Medienwelt". Sie beleuchtet die Technologie ergebnisoffen aus verschiedenen Perspektiven. Das Magazin zeigt Use-Cases für den Einsatz von KI in Redaktionen, in der Medienaufsicht und in der Bildung.

BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Immer ausgefeiltere KI-Systeme auf der Basis maschinellen Lernens werden nicht nur die Medienbranche, sondern die gesamte Arbeitswelt und auch die Gesellschaft radikal verändern. KI kann in vielen Bereichen eine Redaktion unterstützen. Aber Informationen einordnen, die richtigen Schlüsse daraus ziehen und die Verantwortung für Inhalte übernehmen, kann und muss immer noch der Mensch."

TENDENZ erscheint zweimal im Jahr online und als Printmagazin. Jetzt die aktuelle Ausgabe lesen und Wissenswertes rund um Künstliche Intelligenz erfahren. Unsere Autorinnen und Autoren sammeln Überlegungen zu den Auswirkungen auf den Journalismus, diskutieren die Herausforderungen für Aufsicht und Regulierung, fragen nach ethischen Standards und setzen sich mit dem Einsatz von KI beim Lernen und in der Lehre auseinander.

Einige dieser Fragen sind dieses Jahr auch Thema der Augsburger Mediengespräche. Die Publikumsveranstaltung im Augsburger Rathaussaal steht 2023 unter dem Motto: "Übernimmt jetzt die KI? Auswirkungen Künstlicher Intelligenz auf Medien und Gesellschaft".

