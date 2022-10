BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien

Seit 25 Jahren gut beraten: FLIMMO feiert auf den Medientagen Jubiläum

München (ots)

Bereits seit 25 Jahren unterstützt FLIMMO Eltern bei der Medienerziehung ihrer Kinder. Anlässlich dieses Jubiläums veranstaltete der Verein Programmberatung für Eltern e.V. gemeinsam mit der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) ein Panel auf den Medientagen München.

In einem Rückblick auf 25 Jahre Programmberatung wurde deutlich, dass die Herausforderungen bei der Medienerziehung in der Familie stetig gewachsen sind. Im Zuge der Medientransformation ist das Angebot an Bewegtbild-Inhalten inzwischen fast unüberschaubar. Über Streaming-Dienste, Mediatheken oder YouTube ist es zudem jederzeit und überall verfügbar. Daraus Geeignetes für Kinder auszuwählen, fällt zunehmend schwer und kann Familien überfordern. Das Phänomen des "Paradox of Choice" wurde in der Veranstaltung aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Was bedeutet das für den Medienalltag von Familien? Wie reagieren Anbieter darauf? Wie kann FLIMMO bei der Auswahl helfen?

Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo machte bei der Eröffnung der Veranstaltung deutlich: "Je vielfältiger das Medienangebot, desto schwieriger die Auswahl. Deshalb ist die Medienkompetenz mittlerweile eine Schlüsselqualifikation in unserer digitalen Welt geworden. Wir unterstützen Eltern dabei, die richtige Programmauswahl zu treffen. So können Sie ihren Kindern Stück für Stück helfen, selbst den richtigen Umgang mit Medien zu entwickeln. Mit FLIMMO sind Eltern auf der sicheren Seite - und das seit 25 Jahren."

BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege ergänzte: "FLIMMO ist seit 25 Jahren so erfolgreich, weil sich das Angebot seit 25 Jahren weiterentwickelt. Wir bieten heute einen Online-Ampel-Check, der ganz einfach per Klick anzeigt, ob und für welche Altersgruppe sich ein TV- oder Streamingangebot eignet. Es ist das große Anliegen der BLM, Eltern mit FLIMMO stets aktuell, praktisch und zukunftsorientiert bei der Medienerziehung zu unterstützen."

Dass FLIMMO auch in Zukunft relevant sein wird, sieht Verena Weigand, Vorstandsvorsitzende des Vereins Programmberatung für Eltern: "Als FLIMMO ins Leben gerufen wurde, war die Fernsehlandschaft noch einigermaßen übersichtlich. Mittlerweile stehen Eltern vor der großen Herausforderung, sich in dem wachsenden Angebot zurechtzufinden. Dabei wünschen sie sich Orientierung, schnelle Entscheidungshilfen und klare Empfehlungen. FLIMMO ist und bleibt dafür eine verlässliche Anlaufstelle."

Original-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell