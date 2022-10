BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien

Blauer Panther - TV & Streaming Award: Vier Preisträger aus "VoD-Powerhouse" Bayern

Von Fiktion bis Quiz-Show: TV-Sender und Streaming-Anbieter überzeugen

München (ots)

Eine Premiere mit Glamour-Faktor: Mit spannenden und unterhaltsamen Produktionen überzeugten gestern Abend gleich vier Preisträger aus Bayern bei der ersten Verleihung des " Blauer Panther - TV & Streaming Award" in der BMW-Welt. Glückwunsch an ProSieben, Sky Deutschland, Amazon Prime Video und Warner TV Serie!

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM): "Die Weiterentwicklung des Bayerischen Fernsehpreises zum Blauen Panther für TV- und Streaming in einem zeitgemäßen Rahmen ist ein richtiger und wichtiger Schritt. Durch die Erweiterung des Preises auf Streaming-Produktionen und Web-Creator-Formate ist der Preis nicht nur zeitgemäßer, sondern auch vielfältiger geworden. Es hat mich besonders gefreut, dass die Verleihung in die MEDIENTAGE MÜNCHEN eingebunden und erstmals von der BLM-Tochter, der Medien.Bayern organisiert wurde. Dass gleich vier Blaue Panther an bayerische Anbieter verliehen wurden, belegt zudem die hohe Qualität der Produktionen aus Bayern."

Die Gewinner in der Kategorie Fiktion sind Bob Konrad, Hanno Hackfort und Thomas Pletzinger für ihr Drehbuch zur Dramaserie "Funeral for a Dog" (Flare Entertainment / Viola Film für Sky). Als beste Schauspielerin bekam Soma Pysall für ihre Darstellung der Hajra in der Serie "Para - Wir sind King" (Warner TV Serie) den Panther. Auch ProSieben war mit dem Quiz-Format "Wer stiehlt mir die Show?" (Florida TV für ProSieben) unter den Preisträgern. Ausgezeichnet wurden Joko Winterscheidt als Entwickler und Julia Mehnert als Executive Producerin der Show.

Erstmals gab es in diesem Jahr auch einen Publikumspreis. Zur Auswahl standen jeweils der "beliebteste Film" und die "beliebteste Serie". Der Publikums-Panther für die beliebteste Serie ging an "Die Discounter" (Pyjama Pictures für Prime Video): eine Mockumentary-Serie über die Angestellten in einem chaotisch geführten Supermarkt, die sich durch genial improvisierte Szenen auszeichnet.

Original-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell