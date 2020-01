Ravensburger AG

Die Holzeisenbahn 4.0 erobert die Kinderzimmer

Nürnberg (ots)

Ravensburger-Tochter BRIO präsentiert auf der Nürnberger Spielwarenmesse den "SMART Tech Sound Zug" mit Aufnahmefunktion - innovatives System erweckt den Spielzeugklassiker zum Leben MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN

Anmoderation:

Sie sind echte Klassiker und dürfen in keinem Kinderzimmer fehlen: die legendären Holzeisenbahnen von BRIO! Wohl jedes Kind kennt und liebt die kleinen Loks, die bunten Waggons und die hölzernen Schienen, mit denen sich mittels Steckverbindungen unendlich viele Spielanlagen zusammenbauen lassen. Doch die Holzeisenbahn der Schweden bietet heute viel mehr als nur Züge und Schienen: In Zeiten von Smartphone und Spielkonsole hat sich der Dauerbrenner unter den Holzeisenbahnen zu einem echten Hightech Spielzeug entwickelt. Das zeigt BRIO jetzt auf der Internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg. Auf der heutigen (28.01.) Neuheitenschau stellt das 2015 von Ravensburger übernommene Unternehmen sein neues SMART Tech Sound System vor. Die Lok fährt zwar nach wie vor auf den klassischen Schienen aus Holz, steckt aber voll innovativer Technik erläutert BRIO-Geschäftsführer Michael Heun:

O-Ton Michael Heun

(übersetzt) Es geht darum, den Kindern mehr Möglichkeiten und mehr Entscheidungsfreiheit über das Spiel zu bieten. Auf einer ersten Ebene können sie jetzt einen Knopf am Zug drücken, Töne und Geräusche aufnehmen und diese in das Layout der Spielanlage integrieren, die sie gerade kreieren. Die digitalen Elemente erlauben den Kindern jetzt, neue Sounds zu integrieren und das Produkt jeden Tag neu zum Leben zu erwecken. Sie können neue Geräusche erschaffen, zuvor aufgenommene Sounds von einer App integrieren oder auf verschiedene Art und Weise mit dem Zug interagieren. Auf diese Weise können sie das Spiel permanent verändern und fühlen sich auch dafür verantwortlich, weil sie es zu ihrem persönlichen Spiel machen. Das ist wirklich auf der Höhe der Zeit mit heutigen Spieleanforderungen. (0:31)

Für die SMART Tech-Produktlinie von BRIO wurden bereits 2017 die Weichen gestellt. Seither können die intelligenten Züge starten und stoppen, die Richtung und Geschwindigkeit ändern, hupen und blinken. Ab Herbst 2020 rollt nun ein neuer, innovativer Triebwagen in die Kinderzimmer: der SMART Tech Sound Zug mit Aufnahmefunktion. Mit ihm können die kleinen Eisenbahnfans ihr Spiel mit der Holzeisenbahn kreativ erweitern, erläutert BRIO-Marketingleiter Hendrik Zimmer.

O-Ton Hendrik Zimmer

Die Kinder sind jetzt in der Lage, ihr Spiel zu erweitern. Wenn Sie zum Bespiel einen Hauptbahnhof haben, können Sie den Hauptbahnhof nach dem Ort benennen, wo sie herkommen. Ich bin gebürtig aus Meerbusch und könnte draufsprechen "Meerbusch Hauptbahnhof". So können sich die Kinder in ihre eigene Erlebniswelt mit einbringen. Oder wer seinen kleinen Bruder ärgern will, kann auch seine eigenen kleinen Nicklichkeiten draufsprechen, oder einfach auch nur Spaß haben mit den Geschwistern. (0:22)

Herzstück des neuen SMART Tech Sound Systems ist die mit jeder Menge Technik ausgestattete Lokomotive: Drücken die kleinen Eisenbahner also die rote Taste auf dem Zug, können sie eben diese individuellen Bahnhofsansagen aufnehmen. Diese werden abgespielt, sobald die Lok einen speziellen, frei platzierbaren Aktionstunnel passiert. Gleichzeitig werden verschiedene Licht- und Bewegungseffekte ausgelöst: Fährt die Batterie-Lok mit ihren mehrfarbigen LED-Scheinwerfern beispielsweise durch den Werkstatt-Tunnel, wird nicht nur der gewünschte Sound aktiviert, der Zug beginnt auch zu ruckeln und zu blinken. Ein Riesenspaß für die kleinen Lokführer und Zugbegleiter, wie sich in Nürnberg am Beispiel der fünfjährigen Elsa gezeigt hat:

O-Ton spielende Kinder

Wir drücken auf den roten Knopf und warten auf den Pieps. - Elsa: Nächster Halt Hersbruck! BRIO-Zug: Nächster Halt Hersbruck! - So, und wenn der Zug das nächste Mal durch einen Tunnel fährt, dann sag der auch: Nächster Halt Hersbruck! (0:24)

Bereits der rein haptische Klassiker von BRIO, also die reine Holzeisenbahn, bot den Kindern dank der unzähligen hölzernen Schienen, Weichen, Kurven und Brücken eine schier unendliche Vielfalt an. Die neue Technologie setzt sogar noch eins drauf: So können die Kinder mithilfe ihrer Eltern über Bluetooth auch auf eine kostenlose und kindgerechte Geräusche-App auf Smartphone oder Tablet zugreifen. Und die macht den Eisenbahnspaß dann fast grenzenlos. Noch einmal Hendrik Zimmer:

O-Ton Hendrik Zimmer

Die App wird so eine Art Sound-Datenbank sein, die vorgespielt ist. Das Kind kann aber auch noch seine eigenen Geräusche draufspielen und kann dann wirklich jede einzelne Destination ansteuern und so die Geräusche ändern. Der Zug erinnert sich dann, was wo gespeichert ist und dementsprechend wird das dann auch so bleiben. Und wenn der Papa dann sagt: Gib mir mal mein Tablet zurück, dann sind die Einstellungen immer noch da und die Kinder können ganz normal weiter spielen ohne die App. Das ist uns ganz wichtig, dass das haptische Spiel um Vordergrund steht. (0:31)

Abmoderation:

Die Holzeisenbahn 4.0 - Ravensburger-Tochter BRIO präsentiert auf der Nürnberger Spielwarenmesse den "SMART Tech Sound Zug" mit Aufnahmefunktion. Die neue High-Tech-Lok kommt im Herbst auf den Markt, ebenso zwei weitere innovative Neuheiten: der SMART Tech Sound Bahnhof mit Action Tunnel sowie das SMART Tech Sound Action Tunnel Reisezug-Set.

