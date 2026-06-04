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GEO PR: Warum klassische Medienarbeit in 2026 neu gedacht werden muss

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Hamburg (ots)

Unternehmen setzen zunehmend auf Generative Engine Optimization, um in Antworten von ChatGPT, Gemini und anderen KI-Systemen sichtbar zu werden

Die Art und Weise, wie Unternehmen online präsent sind, unterliegt derzeit einem tiefgreifenden Umbruch. Lange Zeit war Suchmaschinenoptimierung (SEO) das Maß aller Dinge für digitale Sichtbarkeit. Doch nun rückt die Generative Engine Optimization (GEO) in den Mittelpunkt. Dabei geht es darum, Inhalte so zu gestalten, dass KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini, Claude oder Perplexity diese als verlässliche Quellen einstufen und in ihren Antworten einbeziehen.

Diese Verschiebung eröffnet Marketing- und Kommunikationsverantwortlichen interessante Perspektiven. KI-Systeme bevorzugen nämlich glaubwürdige, relevante und häufig zitierte Quellen. Hochwertige redaktionelle Präsenz wird damit zu einem Schlüsselfaktor für die Markenvisibilität im digitalen Raum. In Fachkreisen hat sich dafür der Begriff "GEO PR" etabliert: die strategische Verbindung von Public Relations mit KI-Optimierung.

PR als GEO-Tool: Pressearbeit wird zum KI-Booster für Unternehmen und Marken

"Wir erleben derzeit die größte Veränderung im Suchverhalten seit der Einführung von Google. Unternehmen müssen ihre Kommunikation so ausrichten, dass sie nicht nur auffindbar sind, sondern von KI-Systemen als vertrauenswürdige Quelle zitiert werden. In den kommenden Jahren wird GEO ein integraler Bestandteil jeder modernen Kommunikationsstrategie sein. Wer früh in GEO PR investiert, wird seine Position in einer zunehmend KI-dominierten Informationswelt erheblich verbessern", so Branchenexperte Jonathan Klimke. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der PR-Branche und ist seit 2020 Managing Partner der Industrie-Contact AG, einer international agierenden PR-Agentur mit Sitz in Hamburg.

"Wer regelmäßig in Fachmedien, Branchenportalen und vertrauenswürdigen Quellen erscheint, national wie international, erhöht die Wahrscheinlichkeit, von generativen KI-Systemen als relevante Informationsquelle herangezogen zu werden", erklärt Jonathan Klimke.

GEO und PR - strategische Verbindung für nachhaltige digitale Autorität

Durch den Aufstieg von KI-gestützten Suchsystemen tritt gleichzeitig ein organisatorisches Problem auf, das viele Unternehmen noch ignorieren. Lediglich 22 % der US-amerikanischen Marketingfachleute, die kürzlich von der Digitalmarketing-Plattform Semrush befragt wurden, gaben an, über eine vollständig integrierte KI-Suchmaschinenoptimierungsstrategie zu verfügen. Die übrigen Befragten beschrieben eine gewisse Lücke in diesem Bereich.

"2026 markiert den Punkt, an dem AI Visibility von einem Zukunftsthema zur aktuellen Führungsaufgabe geworden ist. Wer jetzt konsequent an Medienpräsenz, Thought Leadership und digitaler Autorität arbeitet, legt den Grundstein dafür, künftig von ChatGPT, Gemini und vergleichbaren KI-Systemen als relevante Informationsquelle wahrgenommen zu werden", meint der Branchenexperte.

Über die Industrie-Contact AG

Die Industrie-Contact AG ist eine auf B2B-Kommunikation spezialisierte Agentur für Public Relations, digitale Sichtbarkeit und Thought Leadership. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung unterstützt die Agentur Unternehmen dabei, komplexe Technologien, Produkte und Lösungen in Medien, Suchmaschinen und KI-Systemen sichtbar zu machen und sie erfolgreich in nationalen und internationalen Märkten zu positionieren. Zu den Kunden zählen mittelständische Unternehmen und Hidden Champions ebenso wie innovative Start-ups und internationale Konzerne. Das Leistungsspektrum umfasst strategische PR- und Kommunikationsberatung, internationale Medienarbeit, Content-Marketing, Social-Media-Kommunikation sowie GEO PR. Durch die Verbindung von klassischer PR, SEO und GEO entstehen Kommunikationsstrategien, die Reichweite, Vertrauen und digitale Autorität schaffen.

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