Prognose der privaten Kreditnutzung: Konsumkredit-Index für 2023/2024 stabil | Deutliche Erholung zum Vorjahreswert

Privatpersonen werden in den kommenden zwölf Monaten in vergleichbarem Maß Kredite zur Anschaffung von Konsumgütern nutzen wie in den vergangenen zwölf Monaten. Zu dieser Prognose kommt der aktuelle Konsumkredit-Index (KKI) des Bankenfachverbandes mit einem Wert von 98 Punkten. Hierfür hat die Marktforschungsgesellschaft Ipsos rund 1.700 Verbraucherhaushalte nach ihren Konsum- und Finanzierungsabsichten befragt. "Die Nachfrage nach Konsumkrediten wird in 2023 und 2024 stabil bleiben", erwartet Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes, auf Basis der Studienergebnisse.

Indexwert 20 Punkte über Vorjahr

Im Vergleich zum KKI für 2022/2023, der vor einem Jahr erhoben wurde, zeigt sich im aktuellen Index-Wert eine deutliche Entspannung. Damals hatte der KKI, der seit zwölf Jahren zweimal jährlich erstellt wird, mit einem Wert von 78 Punkten ein Allzeittief erreicht. Eine Verbesserung der Verbraucherstimmung zeichnete sich bereits im Frühjahr 2023 mit einem KKI von 95 Punkten ab. Die Erholung hat sich damit weiter fortgesetzt. "Konsumkredite bleiben nach wie vor ein wichtiges Mittel, um Verbraucherhaushalten die Anschaffung von Konsumgütern zu ermöglichen", sagt Loa und ergänzt: "Gerade in Zeiten zurückhaltender Anschaffungsneigung sind Finanzierungsangebote essenziell, um die Konjunktur anzukurbeln."

