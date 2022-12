Bankenfachverband e.V.

Marktstudie zur Konsum- und Kfz-Finanzierung: Bedeutung von Nachhaltigkeit bei Finanzdienstleistungen wird wachsen

Mehr als die Hälfte der Bundesbürger geht davon aus, dass das Thema Nachhaltigkeit bei Finanzdienstleistungen künftig weiter an Bedeutung gewinnen wird. In der Altersgruppe der 18-24-Jährigen erwarten dies sogar rund drei Viertel der Befragten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie zur Konsum- und Kfz-Finanzierung, die der Bankenfachverband im Jahresrhythmus mit rund 1.800 Verbraucherhaushalten durchführen lässt. Im Rahmen der Untersuchung gab knapp jeder Fünfte an, bereits jetzt beim Abschluss von Finanzdienstleistungen auf nachhaltige Aspekte zu achten. "Bei der Transformation zu einer nachhaltigen Ökonomie haben Finanzierungen eine unverzichtbare Funktion", sagt Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes.

Nutzung von Finanzierungen konstant

Einer von drei Verbraucherhaushalten verwendet Finanzierungen, um sich Konsumgüter wie Autos, Möbel oder Unterhaltungselektronik anzuschaffen. Im Vergleich zur Vorjahresuntersuchung ist dieser Wert konstant geblieben. Gestiegen ist dagegen die Zahl der Verbraucher, die Anschaffungen verschoben bzw. auf sie verzichtet haben: In 2021 gaben dies noch 17 Prozent an und in 2022 waren es 22 Prozent. Hauptgrund sind die gestiegenen Preise. Als umso bedeutsamer erweisen sich Finanzierungsangebote im Handel, ohne welche zwei von drei finanzierten Käufen nicht zustande gekommen wären. "Auch in Krisenzeiten sind Finanzierungen wichtig, um die Konjunktur am Laufen zu halten", erläutert Loa. So wurde die Wirtschaftsleistung in Deutschland im dritten Quartal 2022 maßgeblich vom privaten Konsum getragen.

