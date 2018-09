Gemeinsam für mehr Sicherheit: KÖTTER Security ist offizieller Partner der F24 AG

München / Essen (ots) -

- Größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche und europaweit führender SaaS-Anbieter für Alarmierung und Krisenmanagement aus München präsentieren Partnerschaft bei der "security essen 2018" - Kooperation ermöglicht Unternehmen und Organisationen integriertes und umfassendes Sicherheits- und Krisenmanagement - Die hochinnovative Lösung für Alarmierung und Krisenmanagement FACT24 erweitert das Produktportfolio von KÖTTER Security

Passend zu der in der kommenden Woche in Essen startenden weltgrößten Sicherheitsmesse "security Essen 2018" haben KÖTTER Security, größtes Familienunternehmen der Branche, und die F24 AG, führender Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter für Alarmierung und Krisenmanagement sowie sensible und kritische Kommunikation in Europa, heute ihre strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Mit dieser Kooperation forcieren beide Unternehmen ihre führende Marktposition und ermöglichen Unternehmen und Organisationen, Sicherheit und Krisenmanagement integriert anzugehen. IT- oder Produktionsausfall, Cyberangriffe, Sabotageakte, Brände, Naturkatastrophen in einem Land mit entsandten Mitarbeitern und weitere Risiken stellen Unternehmen vor vielfältige Herausforderungen. "In der Vorbereitung auf potenziell kritische Ereignisse müssen Unternehmen und Organisationen heute integriert agieren. Dazu gehören Dienstleistungen und Technologien für Sicherheit ebenso wie Lösungen für professionelle Alarmierung und das Krisenmanagement", so Christian Götz, Mitgründer der F24 AG und Vorstand für Vertrieb, Marketing und HR.

Friedrich P. Kötter, Verwaltungsrat der KÖTTER Security Gruppe: "Ein integriertes, präventives Risikomanagement ist daher sowohl für Konzerne als auch mittelständische Unternehmen unabdingbar. Dabei ist schnelles Reagieren mehr denn je gefragt. Denn Krisen treten meist plötzlich und unerwartet auf und erfahren zusätzlich häufig eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit. Wer also das Heft des Handelns behalten will, muss Krisenfälle ganzheitlich managen und darf keine Zeit verschenken."

Im Rahmen der Kooperation mit F24 erweitert KÖTTER Security sein Portfolio um die webbasierte und somit global einsetzbare Lösung für Alarmierung und Krisenmanagement, FACT24. So ermöglicht die Software-as-a-Service-Lösung Unternehmen, Krisen- und Notfälle flexibel, ganzheitlich und revisionssicher zu managen und monitoren: vom Ausfall kritischer Infrastrukturen über Cyberangriffe und Produktrückrufe bis zur Bewältigung von Naturkatastrophen. Bestandteile sind u. a. die Einberufung von Krisenstäben, standortübergreifende Ad-hoc-Telefonkonferenzen oder Massenalarmierungen z. B. bei schweren Unglücken in Werken oder einem Massenanfall von Verletzten (MANV) etc.. Die Apps der F24 ermöglichen zudem die flexible Alarmierung, Quittierung und Kommunikation von unterwegs.

"FACT24 ist ein idealer Baustein für unser integratives Sicherheits- und Risikomanagement, das schon heute von der Beratung über die personelle und technische Sicherheit bis zur Begleitung von Unternehmen und deren Mitarbeitern bei Einsätzen insbesondere in Krisenregionen reicht", verdeutlicht Friedrich P. Kötter. Und Christian Götz betont: "Die Partnerschaft mit einem so etablierten und renommierten Unternehmen wie KÖTTER ist für uns in vielfacher Hinsicht sehr wertvoll. Insbesondere die langjährige Erfahrung und das starke Vertriebsteam bieten für uns signifikanten Mehrwert."

KÖTTER Security und F24 auf der "security Essen 2018" (Messe Essen, 25. - 28.09.): Halle 2, Stand 2D101

Die KÖTTER Unternehmensgruppe

Die KÖTTER Unternehmensgruppe ist eine moderne und innovative Firmengruppe mit Stammsitz in Essen, die seit der Gründung im Jahr 1934 in Familienbesitz ist. Seit mehr als 84 Jahren ist sie ein erfahrener und kompetenter Partner im Bereich der Sicherheitslösungen. Als professioneller Anbieter von Systemlösungen bietet die KÖTTER Unternehmensgruppe maßgeschneiderte Sicherheitsdienstleistungen, Sicherheitstechnik, Reinigungs- und Personaldienstleistungen aus einer Hand. Die KÖTTER Unternehmensgruppe erwirtschaftet mit ihren rund 18.600 Mitarbeitern an den mehr als 50 Standorten in Deutschland einen Umsatz von 549 Mio. EUR (Zahlen für 2017). Weitere Informationen finden Sie unter koetter.de.

F24 F24 ist der führende Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter für Alarmierung und Krisenmanagement (FACT24) sowie für sensible und kritische Kommunikation (eCall) in Europa. Mit FACT24 bietet das Unternehmen eine hochinnovative Lösung für die effiziente Alarmierung sowie das Managen und Monitoren von Incidents, Not- und Krisenfällen. Darüber hinaus bietet die eCall-Plattform Lösungen für die hochvolumige Kommunikation von kritischen bis vertraulichen Inhalten im Unternehmensumfeld. Die im Jahr 2000 gegründete F24 AG hat Ihren Firmensitz in München. Sie unterstützt mit ihren Tochtergesellschaften über 1.500 Unternehmen und Organisationen in über 80 Ländern der Erde - im Rahmen der täglichen Kommunikation kritischer oder vertraulicher Inhalte oder im Fall einer Krise. Damit gehört die F24-Gruppe zu den weltweit führenden SaaS-Anbietern für Alarmierung und Krisenmanagement sowie kritische Kommunikation für Geschäftskunden. Als weltweit erstes Unternehmen hat F24 sein integriertes Managementsystem für Informationssicherheit (ISMS) und Business Continuity (BCMS) durch "The British Standards Institution" (BSI) zertifizieren lassen. F24 ist als erstes und einziges europäisches Unternehmen im Gartner Bericht für Emergency/Mass Notification Services gelistet.

