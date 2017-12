WAZ: Abschiebungen nach Syrien - NRW-Integrationsminister Stamp bleibt skeptisch

Düsseldorf. (ots) - In der Frage möglicher Abschiebungen von syrischen Flüchtlingen in ihr Heimatland bleibt NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) bei seiner abwartenden Haltung: "Wir sind uns einig, dass, wenn es befriedete Gebiete und eine Staatlichkeit in Syrien gibt, auch Rückführungen möglich sind. Dies ist jedoch absehbar nicht der Fall", sagte Stamp der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe).

Es sei falsch, öffentlich ein anderes Bild zu vermitteln. "Und so wird NRW auch abstimmen", sagte der Liberale mit Blick auf ein Treffen der Landesinnenminister am Donnerstag. Mehrere CDU-Innenminister hatten sich dafür ausgesprochen, Abschiebemöglichkeiten zu prüfen.

Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion@waz.de

Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell