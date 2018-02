Hamburg (ots) - Der Deutsche Meister steht längst fest, doch gegen den Abstieg aus der Bundesliga kämpfen noch etliche Teams. Wer bessere Chancen auf den Klassenerhalt hat, und wer weniger aussichtsreich im Rennen liegt, das schätzen die Buchmacher in Quoten ein. Es gilt: Je niedriger die Quote eines Teams auf Abstieg, desto wahrscheinlicher nächste Saison Zweite Liga.

Bei den Quotenexperten von mybet (www.mybet.com) sieht das aktuell wie folgt aus:

1. FC Köln - Quote 1.07 Hamburger SV - Quote 1.55 FSV Mainz 05 - Quote 3.25 SV Werder Bremen - Quote 4.50 VfB Stuttgart - Quote 5.00 SC Freiburg - Quote 9.00 VfL Wolfsburg - Quote 18.00 Hannover 96 - Quote 25.00

