Auch Ende Oktober heißt es wieder: Preissenkung bei NORMA!

Wiener Würstchen, Olivenöl und Gemüseprodukte ab sofort deutlich günstiger

Bis zu 24 Prozent beim Discounter aus Franken sparen

Nürnberg (ots)

Gute Nachrichten für alle NORMA Kundinnen und Kunden! Der Lebensmittel-Discounter NORMA senkt die Preise für zahlreiche Artikel aus dem Sortiment - darunter schmackhafte Wiener Würstchen, feines Olivenöl und verschiedene Gemüseprodukte. Ob für den Hauptgang oder als Beilage, die reduzierten Produkte bieten Kundinnen und Kunden ab sofort noch mehr fürs Geld - getreu dem Motto des Nürnberger Lebensmittelhändlers. So kosten die Jungen Erbsen sehr fein von ERNTEKRONE in der 400-Gramm-Packung jetzt 10 Cent weniger. Auch bei der beliebten Eigenmarke GUT BARTENHOF gibt es Preisabschläge: Die Wiener Würstchen (400 g) sind jetzt für 2,89 Euro statt 2,99 Euro zu haben. Das Highlight der Preissenkung ist das hochwertige Olivenöl von BELLUCCINO: Statt 8,99 Euro zahlen Kundinnen und Kunden jetzt nur noch 6,79 Euro für 750 ml - eine satte Ersparnis von rund 24 Prozent! Neben diesen Produkten profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher auch von Preissenkungen bei weiteren Artikeln wie dem Sonnenmais von ERNTEKRONE und den Spezialitäten aus Hähnchenbrust von GUT LANGENHOF. Mit diesen reduzierten Preisen beweist NORMA erneut, dass jeder Einkaufsvorteil direkt an die Kundinnen und Kunden weitergegeben wird. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): ERNTEKRONE Junge Erbsen sehr fein, 400 g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,89 EUR GUT BARTENHOF Schinken gewürfelt, 150 g/250 g Bislang: 2,59 EUR Jetzt: 2,49 EUR GUT BARTENHOF Wiener Würstchen, 400 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,89 EUR GUT LANGENHOF Hähnchenbrust-Spezialitäten, 100 g Bislang: 1,49 EUR Jetzt: 1,39 EUR BELLUCCINO Olivenöl, 750 ml Bislang: 8,99 EUR Jetzt: 6,79 EUR GUT BARTENHOF Mini Wiener Klassik / Geflügel, 320 g Bislang: 2,69 EUR Jetzt: 2,49 EUR GUT LANGENHOF Geflügelwiener, 400 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,89 EUR ERNTEKRONE Sonnenmais, 450 g Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 1,99 EUR MY SMILE Wiener Würstchen, 400 g Bislang: 2,59 EUR Jetzt: 2,49 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

