Zweite NORMA-Preissenkung in dieser Woche: Weitere Eissorten von RIVA ab sofort deutlich günstiger

Mehr als 300 dauerhaft reduzierte Produkte alleine in diesem Jahr

Nürnberg (ots)

Und schon wieder schmelzen die Preise bei NORMA! Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter macht zum zweiten Mal in nur zwei Tagen das Eis deutlich günstiger: Jetzt können Kundinnen und Kunden auch beim "Bigger Magic Stieleis" und beim "Bigger Duo" von RIVA beherzt zugreifen und sparen bis zu 13 Prozent. Beide Sorten gibt's ab sofort für gerade einmal 1,99 Euro in den Gefriertruhen. Erst am Montag hatte NORMA seine Preise auf das Wassereis und das "Bigger Triple Magic"-Eis der beliebten Eigenmarke gesenkt und eine Sommer-Preis-Sause ausgerufen - nun wird nachgelegt und eine echte Hitze-Party draus.

Die zweite Preissenkungsaktion in dieser Woche ist Teil der Strategie von NORMA, jeden Preisvorteil direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugegeben. Im Jahr 2024 wurden so bereits mehr als 300 Artikel im großen Sortiment dauerhaft günstiger angeboten.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA aus dieser Woche im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

RIVA Bigger Magic Stieleis, 400 ml Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 1,99 EUR RIVA Bigger Duo, 3 x 85 ml Bislang: 2,19 EUR Jetzt: 1,99 EUR RIVA Coolyo Wassereis, 6 x 110 ml / 5 x 105 ml Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR RIVA Bigger Triple Magic, 4 x 90 ml Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 1,99 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

