NORMA

STIFTUNG WARENTEST bewertet NORMA-Produkte in 2023 mit einer Gesamtnote von 1,9

Spitzenplatz für den Lebensmittel-Händler aus Fürth

Nürnberg (ots)

NORMA überzeugt STIFTUNG WARENTEST - so lassen sich die bisherigen Bewertungen des Jahres 2023 zusammenfassen! In den bisherigen Tests der Experten schnitt der Discounter mit der Durchschnittsnote 1,9 ab und lässt dabei die Konkurrenz im Lebensmittel-Einzelhandel hinter sich. Die Spitzenplatzierung basiert unter anderem auf Untersuchungen des FEINE PRISE Salzes, der LANDFEIN Frische Vollmilch und des Grillfleischs von GUT BARTENHOF.

Regelmäßige Tests im NORMA-Sortiment fallen mit Bestnoten aus

NORMA ist den Beweis angetreten, dass sich günstige Preise und hohe Qualität nicht ausschließen - genau das zeigen auch die regelmäßigen Tests, beispielsweise von ÖKOTEST oder STIFTUNG WARENTEST. Die bisherige Gesamtnote im Jahr 2023 zeigt das ein weiteres Mal ganz deutlich. Alle Untersuchungen der Experten unterstreichen den Erfolg: Sowohl das Salz von FEINE PRISE (Note 2,1) als auch die Milch von LANDFEIN (1,9), das Mineralwasser von SURF aus den Quellen Fürstenbrunn und Quintus (2 und 1,4) sowie die Schweinenackensteaks von GUT BARTENHOF (2,1) landeten im jeweiligen Ranking ganz vorne.

Der kritische Blick von STIFTUNG WARENTEST auf die NORMA-Produkte - und die der Konkurrenz - ist gerade für Verbraucherinnen und Verbraucher sehr wichtig und zeigt, wo Qualität zu fairen Preisen zu finden ist. Dass der Nürnberger Lebensmittel-Discounter dabei ganz vorne und eben auch vor den namhaften Wettbewerbern im Discount liegt, hilft bei einer transparenten Kaufentscheidung.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell