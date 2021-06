NORMA

NORMA nimmt bayerisches HOPFENSEER Hell-Bier deutschlandweit ins Sortiment auf

Bayerischer Biergenuss auf höchstem Niveau

Nürnberg (ots)

Bei NORMA braut sich eine Bier-Sensation zusammen! Das neue HOPFENSEER Hell ergänzt ab sofort das Bier-Sortiment des Nürnberger Lebensmittel-Discounters in ganz Deutschland und überzeugt mit feinwürzigem Geschmack und einer edlen Hopfennote.

In Kooperation mit einer Brauerei aus dem Augsburger Land in Bayern entsteht das helle Vollbier nach wahrer bayerischer Braukunst mit edelsten Hopfen und kommt in Glasflaschen. HOPFENSEER wird deutschlandweit in allen Filialen erhältlich sein, ergänzt das Angebot der NORMA-Eigenmarke BURGKRONE und folgt der Beliebtheit bayerischer Hell-Biere bekannter Marken in der trendigen EURO-Flasche. Bier-Fans kommen damit gleich doppelt auf ihre Kosten: Zum einen überzeugt das helle Bier durch seinen einzigartigen Geschmack - bemerkenswert spritzig und leicht im Antrunk. Zum anderen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis besonders gut. Für die 20 Flaschen zahlen Kundinnen und Kunden nur 11,80 Euro. Damit kostet der halbe Liter gerade einmal 0,59 Euro. Die Kästen können in jeder NORMA-Filiale zurückgegeben werden.

