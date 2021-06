NORMA

ÖKO-TEST bewertet Bio-Brotaufstrich und Deoroller von NORMA mit "sehr gut"

Die Serie mit Top-Bewertungen für den Lebensmittel-Discounter geht weiter

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Schmeckt gut, riecht gut - so geht NORMA! In der neuesten Ausgabe des renommierten Fachmagazins ÖKO-TEST konnte der Nürnberger Lebensmittel-Discounter in zwei Produkttests "sehr gut" abschneiden: Zum einen wurde die Bio-Streichcreme Tomate-Basilikum von BIO SONNE unter die Lupe genommen, zum anderen sahen sich die Experten 52 unterschiedliche Deoroller genauer an - und gaben dem NORMA-Produkt der Marke ELCURINA die Bestnote "sehr gut".

Mit neuer Rezeptur direkt an die Spitze

In der Juni-Ausgabe von ÖKO-TEST wird die neue Rezeptur der Bio-Streichcreme Tomate-Basilikum von BIO SONNE besonders hoch gelobt. Die Bewertung "sehr gut" beruht dabei vor allem auf dem hohen Gemüseanteil von 51,5 Prozent und dem vergleichsweise geringen Salzanteil von gerade einmal 1,3 Prozent. Laut Testern schmeckt der Brotaufstrich "kräftig nach Tomate" und verdient sich damit die Top-Bewertung. Kundinnen und Kunden von NORMA bekommen das 180-Gramm-Glas bereits für 1,45 Euro.

Zwar nicht mit neuer Rezeptur, dafür aber mit gewohnter verlässlicher Wirkdauer überzeugt der Deoroller Deo Roll-On Aloe Vera von ELCURINA im Test. 50 Milliliter kosten gerade einmal 50 Cent und bringen Schutz und Wohlgefühl für mindestens 24 Stunden. Die Tester konnten zudem auch bei ganz genauem Hinsehen keine "bedenklichen oder umstrittenen Inhaltsstoffe" feststellen. Gerade in dieser Kategorie sind die Labormitarbeiter von ÖKO-TEST besonders kritisch. Entsprechend positiv war daher auch das Fazit, das insgesamt "sehr gut" ausgefallen ist.

Serie der Top-Bewertungen von NORMA geht weiter

Im Juni wurde der Lebensmittel-Discounter nun bereits zum sechsten Mal in Folge von ÖKO-TEST für das starke Sortiment ausgezeichnet. Damit setzt sich die Serie für den Lebensmittel-Discounter ununterbrochen fort. In 2021 schafften es bislang in jeder Ausgabe des renommierten Testmagazins Produkte von NORMA ins Top-Ranking.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell