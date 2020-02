NORMA

NORMA: Zum elften Mal in Folge DLG-Bio-Gesamtsieger und damit bester Biohändler 2020

Lebensmittel-Discounter aus Nürnberg erneut an der Spitze bei der DLG

Nürnberg (ots)

Und der Bio-Sieger heißt: NORMA! Wie erwartet setzte sich NORMA mit dem umfangreichen Produktangebot, das die BIO SONNE-Range bietet, nun auch auf der BIOFACH 2020 als Gesamtsieger bei der Bio-Qualitätsprüfung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) durch. Insgesamt 275 DLG-Medaillen gingen für die überragende Qualität der BIO SONNE-Produkte an NORMA - ein neues Rekordergebnis, mit dem sich das Handelsunternehmen nach 251 Medaillen im Vorjahr selbst übertrifft.

Der genaue Blick auf die Medaillenverteilung in den Edelmetallfarben Gold, Silber und Bronze ist aufschlussreich. Die neue Rekordzahl 2020 setzt sich aus 193mal Gold, 72mal Silber und 10mal Bronze zusammen - im Jahr 2019 wurden auf der Weltleitmesse für biologisch erzeugte Lebensmittel, der BIOFACH, bereits 192 Auszeichnungen in Gold sowie 52 in Silber und 7 in Bronze erreicht.

Man sieht: Der anerkannte Bio-Pionier NORMA verbessert sich beständig weiter - doch in diesem Handelsunternehmen mit flachen und kostensparenden Hierarchien wird zum Vorteil der Kunden nur an den Verkaufspreisen, aber niemals an der Produktqualität gespart!

Genau diese herausragende Qualität wird auch durch eine weitere, hochaktuelle Auszeichnung belegt. Für die Kundinnen und Kunden wichtig zu erfahren: Die Eigenmarke BIO SONNE ist jetzt noch dazu als offizielle "GREEN BRAND GERMANY 2019/2020" - und somit als eine "grüne Marke Deutschlands", eingestuft. Das Green Brand-Gütesiegel ist eine Unionsgewährleistungsmarke, die unter dem Schutz der Europäischen Union steht. Mit dieser Marke wird gewährleistet, dass BIO SONNE von NORMA einen aktiven Beitrag zum Schutz der Umwelt, der Natur und des Klimas leistet - und die Auszeichnung zur GREEN BRAND GERMANY einem strengen und unabhängigen Prüfungsverfahren unterliegt.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellste Produkte zur Telekommunikation.

