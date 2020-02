NORMA

NORMA: BIO SONNE bekommt auf der BIOFACH 275mal Edelmetall - und wird zusätzlich zur Green Brand Germany ausgezeichnet

Nürnberger Lebensmittel-Discounter zweimal an der Spitze der Bio-Welt

Der Lebensmittel-Discounter NORMA verfügt über höchste Bio-Kompetenz! Zwei begehrte Top-Auszeichnungen bestätigen das: Auf der bevorstehenden BIOFACH (12. - 15. Februar) erhält NORMA zum elften Mal in Folge (!) die meisten DLG-Medaillen für die überragende Produktqualität der Eigenmarke BIO SONNE. Die in jeder NORMA-Filiale angebotene Marke BIO SONNE bekommt jetzt außerdem die große Anerkennung als "Green Brand Germany 2019/2020" verliehen. NORMA steht damit an der Spitze der Bio-Welt: Zwei erste Plätze in diesem wichtiger werdenden Lebensmittel-Bereich bestätigen das eindrucksvoll.

Über gesunde Ernährung wird in diesen Tagen häufig diskutiert. Der bundesweite Lebensmittel-Discounter NORMA hat dazu viele kundenfreundliche Werte gesetzt. Vegane und vegetarische Ernährungsangebote, garantiert glutenfreie und gentechnikfreie Lebensmittel, die vielen Bezugsquellen mit regionaler Herkunft sowieso... einfach jede dieser Kundenerwartungen wird vom Handelsunternehmen aus Nürnberg erfüllt.

Hinzu kommt die ausgeprägte Bio-Kompetenz, die jetzt nachdrücklich bestätigt wird. Auf der Weltleitmesse für biologisch erzeugte Lebensmittel, der BIOFACH, steht NORMA erneut im besonderen Mittelpunkt. Zu erwarten sind 275 DLG-Medaillen in den Edelmetallfarben Gold, Silber und Bronze - im Messeverlauf wird NORMA kommunizieren, welche Medaillen in welcher Farbe genau das Handelsunternehmen aus den Händen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft erhält. Vorab nur so viel: Mit 275 DLG-Medaillen erreicht der Gesamtsieger NORMA ein neues Rekordergebnis - und wird im DLG-Ranking zum elften Mal in Folge an der Spitze stehen.

BIO SONNE wird mit der EU-Gewährleistungsmarke GREEN BRAND ausgezeichnet

Ein echtes Highlight im Bio-Markt ist BIO SONNE umso mehr, wenn man auf die jetzt auch erhaltene Auszeichnung als "GREEN BRAND GERMANY 2019/2020" schaut. Das Green Brand-Gütesiegel ist seit Ende November 2019 als Unionsgewährleistungsmarke eingetragen und steht unter dem Schutz der Europäischen Union. Mit diesem Gütesiegel ist sichergestellt, dass die NORMA-Eigenmarke BIO SONNE einen aktiven Beitrag zum Schutz der Umwelt, Natur und des Klimas leistet - und diese hohe Auszeichnung einem strengen wie unabhängigen Prüfungsverfahren unterliegt.

Man sieht: Die NORMA-Kompetenz bei biologisch erzeugten Lebensmitteln bewegt sich auf höchstem Niveau. Und die BIOFACH auf dem Messegelände Nürnberg liefert schon bald den nächsten Beweis dazu...

