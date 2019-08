NORMA

NORMA-Filialen in Frankreich: Begehrte Einkaufsadresse (auch) für viele Lebensmittel in bester Bio-Qualität!

Discounter aus Deutschland genießt im Nachbarland eine starke Kundenakzeptanz

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Die Erfolgskonzepte von NORMA kommen auch bei den Kunden in Frankreich hervorragend an. Überall in den Vertriebsregionen Alsace/Lorraine, Champagne und Bourgogne Franche-Comté ist es dem deutschen Lebensmittel-Discounter gelungen, sich als eine der beliebtesten Einkaufsadressen zu etablieren. Hier die besten Lebensmittel zu den dauerhaft niedrigen NORMA-Preisen einzukaufen, das hat auch für viele genussorientierte Franzosen einen ganz besonderen Charme. Ausschlaggebend für die hohe Akzeptanz der französischen NORMA-Filialen ist auch ein weiterer Pluspunkt, den das Handelsunternehmen aus Deutschland mitgebracht hat: Bio-Kompetenz! Während viele französische Händler diesen Baustein für die gesunde Ernährung relativ spät in ihre Sortimente aufgenommen haben, hat sich NORMA FRANCE in den genannten Vertriebsgebieten als ein anerkannter "First Mover" in der kundennahen Vermarktung der ökologisch erzeugten Lebensmittel durchgesetzt. Von zentraler Bedeutung ist die schon vielfach prämierte NORMA-Eigenmarke BIO SONNE, die auch bei den Verbrauchern in unserem Nachbarland einen Spitzenruf genießt.

BIO SONNE in Frankreich: Viel Auswahl, kleine Preise...und wie immer beste Qualität

Den französischen NORMA-Kunden steht eine umfangreiche Auswahl zur Verfügung, die der Vielfalt des deutschen BIO SONNE-Sortiments nicht nachsteht: Praktisch alle wichtigen Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Reis (hier zum Beispiel in den Variationen Langkorn-Naturreis und Basmati), wertvolle Säfte (wie Apfel, Granatapfel oder Orange), herzhaftes Vierkorn-Brot, Eier, Mehl, Kaffee und Tee, Olivenöle, gesunder Honig, vegetarische Bratlinge oder etwa auch kerniges Müsli und verschiedene Feinkost-Artikel kaufen auch die Verbraucher in Frankreich in streng geprüfter Bio-Qualität. Selbstverständlich mit einem Bonus, der Verlässlichkeit signalisiert: Alle BIO SONNE-Lebensmittel in den französischen NORMA-Regalen sind gut sichtbar mit dem Gütesiegel "agriculture biologique" ausgestattet. Das begehrte Prüfsiegel wird nur vom französischen Agrarministerium vergeben und zeigt den Kunden, dass jeder einzelne Artikel im NORMA-Einkaufswagen aus kontrolliert-biologischem Anbau kommt.

NORMA FRANCE ist mit seinen hochwertigen Lebensmittel-Angeboten jetzt seit 30 Jahren erfolgreich und expandiert. Aktuell wird in Sarrebourg der neue Geschäftssitz der Niederlassung fertiggestellt. Im November 2019 soll der neue Gebäudekomplex (mit rund 25.000 Quadratmetern Nutzfläche) feierlich eröffnet werden, inklusive einem alleine schon 21.000 Quadratmeter großen Lager, das über 53 Laderampen verfügt. Der alte Hauptsitz in Strasbourg ist mittlerweile zu klein geworden - man spürt es also deutlich: Auch NORMA France expandiert.

So wie in Deutschland ist es NORMA auch im Nachbarland gelungen, die anspruchsvollen Kunden ausschließlich mit bester Qualität und niedrigen Preisen zu überzeugen. Das umfangreiche BIO SONNE-Sortiment hat dabei eine entscheidende Rolle übernommen und sich auch in Frankreich wie erwartet durchgesetzt.

Pressekontakt:

Uwe Rosmanith

Rosmanith & Rosmanith GbR

Die Art der Kommunikation

Unter den Eichen 7

D-65195 Wiesbaden

0611/716547920

uwe@rosmanith.de



Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell