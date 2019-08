NORMA

NORMA: Die umweltschonende Graspapier-Verpackung gibt es ab sofort auch für den Bio Sonne-Röstkaffee!

Discounter aus Nürnberg beschleunigt sein Nachhaltigkeits-Programm

Nürnberg

Der Discounter NORMA setzt das Nachhaltigkeits-Programm für umweltschonende Verpackungen zügig fort: Neuestes Beispiel - unter vielen anderen - ist der Bio-Röstkaffee der NORMA-Eigenmarke Bio Sonne, bei dem die Außenverpackung und das Verkaufstray jetzt nur noch aus klimafreundlichem Graspapier bestehen. Von den ersten NORMA-Niederlassungen wird diese komplett optimierte 500 g-Packung bereits in die angeschlossenen Filialen eingeführt.

Für den Einkauf des NORMA-Bio-Kaffees gibt es viele gute Gründe, mit der neuen Verpackung kommt ein noch besserer dazu. Denn: Mit der Entscheidung, sich von der konventionellen Papierverpackung zu verabschieden, werden erhebliche Vorteile für die Umwelt erzielt: So enthält die neue Graspapier-Verpackung einen Anteil von 30 Prozent spezieller Grasfaser, die den klassischen Verpackungsstoffen wie Cellulose (Holz) oder Altpapier hoch überlegen ist. Ob bei der lokalen Verfügbarkeit, dem Wasser- und Energieverbrauch oder den CO² Emissionen (bis zu 75 Prozent geringer) - im direkten Vergleich heißt der Sieger immer Grasfaser. Hinzu kommt, dass dieser Verpackungs-Rohstoff praktisch unbegrenzt nachwächst und ohne Chemikalien herstellbar sowie selbstverständlich auch recycelbar ist.

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellste Produkte zur Telekommunikation.

