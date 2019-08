NORMA

NORMA setzt bei Säften auf Früchte von zertifizierten Farmen

Lebensmittel-Discounter und Rainforest Alliance arbeiten an nachhaltigem Anbau

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

NORMA und die Non-Profit-Organisation Rainforest Alliance (RFA) arbeiten bei der Sicherstellung strenger Umweltstandards seit Jahren Hand in Hand zusammen. Ab sofort werden weitere Säfte aus den Regalen des Lebensmittel-Discounters RFA-zertifiziert sein.

Nachhaltig für Naturräume und Artenvielfalt

Der Orangensaft der Eigenmarke TRIMM in der Ein-Liter-Flasche ist RFA-zertifiziert. Dabei wird garantiert, dass ein Teil der verwendeten Früchte von Farmern stammt, die von der Organisation auf nachhaltige Landwirtschaft geschult wurden. So wird sichergestellt, dass weder Naturräume noch die Artenvielfalt in den Herkunftsländern durch den Anbau gefährdet sind. Im Zuge einer Neugestaltung der TRIMM-Produkte wurden nun auch die Direktsäfte anderer Fruchtsorten in den Ein-Liter-Flaschen mit dem Siegel der Rainforest Alliance versehen. Gleiches gilt für das Produkt "TRIMM Milder Orangensaft 6 x 0,33 Liter". Alle RFA-zertifizierten Säfte enthalten 100 Prozent Fruchtgehalt.

NORMA und die Rainforest Alliance

Die internationale Umweltorganisation Rainforest Alliance hat weltweit bereits mehr als eine Million Farmer darin geschult, die Anbaumethoden nachhaltiger zu gestalten. Dabei wird vor allem darauf geachtet, Wälder zu erhalten, Gewässer zu schützen und die Lebensbedingungen der Gesellschaft in den jeweiligen Ländern zu verbessern. Das RFA-Netzwerk umfasst Landwirte, die zusammengenommen rund 3,5 Millionen Hektar Land auf nachhaltige Weise bewirtschaften - immerhin eine Fläche so groß wie Nordrhein-Westfalen. NORMA freut sich, dass die ausgewählten Säfte im Sortiment von der Non-Profit-Organisation zertifiziert sind und arbeitet auch weiterhin eng mit den Prüfern zusammen, damit die Nachvollziehbarkeit der Lieferkette stets gewährleistet ist.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden Kunden neben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 25.000 Artikeln unter anderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vom Technikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.

Pressekontakt:

Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell