NORMA

NORMA nimmt fleischlosen "Incredible Burger" ins Sortiment auf

Ein echter Burger, nur ohne Fleisch - einfach unglaublich

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Wer diesen Burger probiert, wird staunen und sagen: "Unglaublich!". Der ganz besondere, fleischlose "Incredible Burger" (dt.: unglaublicher Burger) ergänzt ab sofort das Sortiment des Lebensmittel-Discounters NORMA. Nach einer Testphase in mehr als 200 Filialen der Niederlassungen Fürth und Kerpen (NRW) steht der "Incredible Burger" bald auch in weiteren Märkten im Kühlregal. Mit der neuen Burger-Alternative erweitert NORMA sein vegetarisches und veganes Angebot, das bereits aus mehr als 180 Produkten besteht.

Grill-Genuss ganz ohne Fleisch

Das "unglaubliche" Geschmackserlebnis basiert komplett auf Soja- und Weizeneiweiß und kostet in der Filiale nur 2,99 Euro. Selbst bei Fleischfreunden kommt das saftige Burger-Pattie mit seiner zarten Konsistenz gut an - frei nach dem Motto: Kaum zu glauben, dass es veggie ist.

Der "Incredible Burger" kann sowohl in der Pfanne, im Backofen, aber natürlich auch frisch auf dem Grill zubereitet werden. Innerhalb weniger Minuten landet so eine fleischlose Alternative zwischen den Burger-Brötchen, die sich sehen und schmecken lassen kann.

Vegan und ausgezeichnet

Für NORMA ist der neue Burger im Kühlregal die logische Weiterentwicklung des vielfältigen Sortiments abseits der herkömmlichen Tiererzeugnisse. Früh wurde erkannt, dass jeder Mensch einen individuellen Lebensstil vertritt, der sich auch an den Produkten im Kühl- und Gefrierschrank äußert. Entsprechend wurde das Sortiment mit der Zeit an die schnelllebigen Foodtrends, neue gesellschaftliche Entwicklungen und gesundheitliche Besonderheiten angepasst.

Auch die immer größer werdende Gruppe von Vegetariern und Veganern findet bei NORMA Produkte ohne Fleisch oder komplett tierische Bestandteile - schon mehr als 180 Artikel mit steigender Tendenz. Nicht ohne Grund liegt NORMA im Ranking der veganfreundlichsten Discounter der Albert-Schweizer-Stiftung stets auf den Top-Plätzen. In den vergangenen Jahren gelang es immer wieder, den Wettbewerb hinter sich zu lassen.

Über NORMA

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden Kunden neben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 20.000 Artikeln unter anderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vom Technikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.

Pressekontakt:

Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth



oder



k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell