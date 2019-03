NORMA

NORMA: Das Goldora-Ostersortiment mit dem Fairtrade-Kakao-Siegel sorgt für starke Nachfrage!

Nürnberger Discounter erhöht die Liefermenge

Nürnberg (ots)

Das gibt ein Osterfest: Der erste Saisonhöhepunkt kommt näher und immer mehr Kunden decken sich in über 1.300 deutschen NORMA-Filialen mit den lecker-süßen Spezialitäten der Eigenmarke Goldora ein. Um den Nachschub für die begehrten Osterartikel sicherzustellen, haben die beauftragten Produktionsbetriebe sogar Sonderschichten eingelegt. Für das große Kundeninteresse liegen wie immer bei NORMA gute Gründe vor: Fast alle Süßigkeiten aus dem Goldora-Osterangebot tragen das Fairtrade-Kakao-Programm-Siegel - und garantieren nachhaltige Genussmomente zum typisch günstigen NORMA-Preis.

Die NORMA-Zentrale in Nürnberg rechnet nach aktuellen Zahlen mit einer deutlichen Wachstumsrate beim süßen Ostersortiment. Von mehr als 40 Goldora-Artikeln mit dem Fairtrade-Kakao-Programm-Siegel haben es die folgenden vier Osterartikel den NORMA-Kunden ganz besonders angetan: Die Goldora Edel Nougat Eier in der 150 Gramm-Packung (für nur 1,29 EUR), die Goldora Osterspezialitäten (sortiert in der 285 g-Packung für 1,99 EUR), die Goldora Likör-Eier (sortiert 150 g für 0,99 EUR) und das Goldora Marzipan-Ei (sortiert 175 g für 0,99 EUR) verkaufen sich sehr stark. Die bestellten Kontraktmengen wurden deshalb von NORMA noch einmal deutlich erhöht. Die NORMA-Geschäftsleitung: "Wir freuen uns, wenn die Kunden mit unseren innovativen Artikeln und Produktideen auch bei ihren Ostereinkäufen rundum zufrieden sind."

Die Begeisterung der Kunden zahlt sich für die zumeist kleinbäuerlichen Kakao-Anbaubetriebe in Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika sowie der Karibik aus. Mit dem vom Discounter aus Nürnberg schon lange geförderten fairen Handel erzielen diese Erzeuger auskömmliche Mindestpreise und werden mit zusätzlichen Fairtrade-Prämien für zukunftssichernde Gemeinschaftsprojekte unterstützt. Die Fairtrade-Standards sorgen selbstverständlich auch für Anbaumethoden, die nachhaltig und umweltverträglich sind.

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellste Produkte zur Telekommunikation.

