Klar geworden ist es vor wenigen Tagen, jetzt auf der Weltleitmesse für Bio-Produkte, der Biofach in Nürnberg, wurde es offiziell: Platz 1 zum zehnten Mal in Folge für NORMA beim großen Bio-Qualitätstest der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) - erneut hat kein anderes deutsches Handelsunternehmen mehr DLG-Medaillen als der Discounter NORMA abgeräumt.

Schon seit 2010 liegt der anerkannte Bio-Pionier beim DLG-Bio-Qualitätstest ausnahmslos an der Spitze - jetzt auf der Biofach 2019 wurde der bundesweite Discounter gleich 251mal mit Edelmetall ausgezeichnet. Schaut man sich die Medaillenränge im Einzelnen an, so stehen die 192 DLG-Goldmedaillen besonders im Vordergrund. Doch auch mit 52mal Silber und 7mal Bronze hat das erfolgreiche Handelsunternehmen gepunktet und die strengen DLG-Tester überzeugt.

Mehr als 200 biologisch erzeugte Lebensmittel werden den preis- und gesundheitsbewussten NORMA-Kunden angeboten, die Auswahl geht quer durch das ganze Sortiment. Grundsätzlich bevorzugt das schon seit über 50 Jahren am Markt erfolgreiche Unternehmen außerdem viele Produkte mit kontrolliert-regionaler Herkunft und bietet etwa auch im Bereich der veganen (über 240 Artikel) oder laktosefreien Lebensmittel (über 220 Artikel) eine immer größere Auswahl an.

Auch was die Bio-Produkte mit der NORMA-Top-Marke Bio Sonne angeht, wird unablässig an interessanten Innovationen und der weiteren Qualitätsverbesserung gefeilt. Mit anderen Worten: Auf der Messe Biofach 2020 soll der Titel als bester Bio-Händler zum elften Mal in Folge verteidigt werden - diese Herausforderung nimmt das NORMA-Management gerne an.

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.

